عاجل
انتخابات نادي القضاء تتنافس بين أبو الحسين قايد ومحمد العادلى
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلميا.. وسنظل ملتزمون باتفاقية الضمانات
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026 عن وقوع النادي الأهلي المصري في مجموعة قوية تضم أندية ويانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

 مجموعة قوية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 

جاءت القرعة لتضع الأهلي أمام تحديات صعبة أمام أبطال من ثلاث مدارس كروية مختلفة في القارة، حيث يطمح بطل إفريقيا التاريخي في الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات بالبطولة.

 مواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال

  • الأهلي × شبيبة القبائل (في القاهرة): من 21 إلى 23 نوفمبر
  • الجيش الملكي × الأهلي (في المغرب): من 28 إلى 30 نوفمبر
  • الأهلي × يانج أفريكانز (في القاهرة): من 23 إلى 25 يناير
  • يانج أفريكانز × الأهلي (في تنزانيا): من 30 يناير إلى 1 فبراير
  • شبيبة القبائل × الأهلي (في الجزائر): من 6 إلى 8 فبراير
  • الأهلي × الجيش الملكي (في القاهرة): من 13 إلى 15 فبراير

 بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات

وفي سياق متصل، غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة، بمن فيهم المصابون، استعدادًا لخوض البطولة التي تقام بنظام جديد هذا العام.

ويهدف الأهلي إلى تحقيق الفوز في نصف النهائي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، في إطار سعيه لمواصلة حصد الألقاب المحلية والقارية.

دوري ابطال افريقيا الاهلي مجموعة الأهلي مواعيد مباريات الأهلي في دوري ابطال افريقيا

