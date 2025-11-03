الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بالسوبر المصري

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على دعم اللاعبين عبر إجراء اتصالات هاتفية بوليد صلاح الدين عقب الوصول الي دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة بعد التعادل مع المصري البورسعيدي مساء أمس بالدوري.

وطلب الخطيب من وليد صلاح الدين ضرورة التأكيد علي بذل اقصي الجهد للفوز بلقب السوبر المصري

ومن المقرر ان يلحق المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق والذي سيترأس البعثة ومعه سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة الفريق في العين حيث سيتواجدا معهم في نفس الفندق.

ووصلت بعثة الفريق الأحمر إلى مطار دبي استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتوجهت البعثة مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالوصول داخل المطار. ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة. وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.