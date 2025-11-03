قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري في الإمارات

حمزة شعيب

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

قائمة الزمالك لبطولة السوبر المحلي

في حراسة المرمى:
محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان

في خط الدفاع:
عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح – محمود بنتايج

في خط الوسط:
أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

في خط الهجوم:
عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر

 المستبعدين من قائمة الزمالك في الإمارات

شهدت قائمة الزمالك استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، أبرزهم:
محمد السيد – ناصر منسي – محمود الشناوي – نبيل عماد "دونجا" – أدام كايد.

ويهدف الزمالك من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق لقب السوبر المحلي واستعادة نغمة الانتصارات، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة عبد الرؤوف في إثبات قدرته على إعادة الفريق إلى المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.

الزمالك بطولة السوبر قائمة الزمالك في الإمارات

