قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري في الإمارات

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

قائمة الزمالك لبطولة السوبر المحلي

في حراسة المرمى:

محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان

في خط الدفاع:

عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح – محمود بنتايج

في خط الوسط:

أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

في خط الهجوم:

عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر

المستبعدين من قائمة الزمالك في الإمارات

شهدت قائمة الزمالك استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، أبرزهم:

محمد السيد – ناصر منسي – محمود الشناوي – نبيل عماد "دونجا" – أدام كايد.

ويهدف الزمالك من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق لقب السوبر المحلي واستعادة نغمة الانتصارات، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة عبد الرؤوف في إثبات قدرته على إعادة الفريق إلى المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.