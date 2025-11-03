موعد مباراتي الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، والتي أسفرت قرعتها عن صدام مصري قوي بين الزمالك والمصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة.

صدام مصري مرتقب بين الزمالك والمصري

كشف "كاف" أن مباراتي الزمالك والمصري ستُقامان في الجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة المجموعات، حيث تقام:

الجولة الثالثة في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2026.

الجولة الرابعة في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2026.

ويترقب عشاق الكرة المصرية هاتين المواجهتين لما تحملهما من ندية وتاريخ مشترك بين الناديين، خاصة مع سعي كل فريق لتحقيق بداية قوية في مشواره الإفريقي هذا الموسم.

مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية 2025-2026

أعلن الاتحاد الإفريقي الجدول الكامل لمباريات دور المجموعات على النحو التالي:

الجولة الأولى: من 21 إلى 23 نوفمبر 2025

من 21 إلى 23 نوفمبر 2025 الجولة الثانية: من 28 إلى 30 نوفمبر 2025

من 28 إلى 30 نوفمبر 2025 الجولة الثالثة: من 23 إلى 25 يناير 2026

من 23 إلى 25 يناير 2026 الجولة الرابعة: من 30 يناير إلى 1 فبراير 2026

من 30 يناير إلى 1 فبراير 2026 الجولة الخامسة: من 6 إلى 8 فبراير 2026

من 6 إلى 8 فبراير 2026 الجولة السادسة: من 13 إلى 15 فبراير 2026

تفاصيل المجموعات الأربع

أسفرت قرعة البطولة عن مجموعات متوازنة ومنافسة قوية جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سان بيدرو (ساحل العاج) – أولمبيك آسفي (المغرب) – جوليبا (مالي) – اتحاد العاصمة (الجزائر).

سان بيدرو (ساحل العاج) – أولمبيك آسفي (المغرب) – جوليبا (مالي) – اتحاد العاصمة (الجزائر). المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) – نيروبي يونايتد (كينيا) – عزام يونايتد (تنزانيا) – مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية).

الوداد (المغرب) – نيروبي يونايتد (كينيا) – عزام يونايتد (تنزانيا) – مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية). المجموعة الثالثة: أوتوهو دويو (الكونغو) – ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) – عزام يونايتد (تنزانيا) – شباب بلوزداد (الجزائر).

أوتوهو دويو (الكونغو) – ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) – عزام يونايتد (تنزانيا) – شباب بلوزداد (الجزائر). المجموعة الرابعة: الزمالك (مصر) – المصري البورسعيدي (مصر) – كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) – زيسكو يونايتد (زامبيا).

وتُعد المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والمصري من أقوى مجموعات البطولة، لما تضمه من فرق تمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية، حيث يسعى ممثلا الكرة المصرية إلى حجز بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب.