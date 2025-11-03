بطولات منافسي الأهلي في مجموعة دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي في مجموعة متوازنة.

وضمت المجموعة الثانية كل من: الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني - الجيش الملكي المغربي - شبيبة القبائل الجزائري.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

ألقاب الأندية في مجموعة الأهلي :

يانج أفريكانز بلا ألقاب إفريقية.

شبيبة القبائل حقق دوري أبطال إفريقيا مرتين 1981، 1990، فاز ببطولة أفريقيا لأبطال الكئوس مرة واحدة 1995، فاز بكأس الكونفيدرالية ثلاث مرات 2000، 2001، 2002.

الجيش الملكي حقق دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة 1985، فاز بكأس الكونفيدرالية مرة واحدة 2005.