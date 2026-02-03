قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، الحفل الختامي لتوزيع جوائز مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والذي تزامن مع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وسط أجواء روحانية مميزة وحضور واسع من القيادات التنفيذية والدينية وأسر المتسابقين.

وفي كلمته، نقل محافظ بورسعيد تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء محافظة بورسعيد بمناسبة ليلة النصف من شعبان، معربًا عن سعادته بتزامن هذه المناسبة المباركة مع ختام مسابقة دولية تُعد من أهم الفعاليات الدينية التي تحتضنها المحافظة.

محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل اسم “البهتيمي”

وقال المحافظ إن مسابقة بورسعيد الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني، مشيدًا بالمستوى المتميز للتنظيم هذا العام، موجهًا الشكر لكل القائمين على إعداد وتنفيذ المسابقة.

وأكد أن هذا النجاح يعكس صورة مشرفة لبورسعيد وأهلها، مضيفا: "نهنئ جميع المشاركين والحضور والمنظمين، فالجميع شركاء في هذا النجاح الكبير، وهذه المسابقة تؤكد مكانة مصر الرائدة في خدمة كتاب الله".

وأشاد المحافظ بالأصوات العذبة والحناجر الذهبية التي شاركت في المسابقة، معربًا عن فخره باستقبال بورسعيد لحفظة كتاب الله والمبتهلين من مختلف الدول.

كما أكد أن المحافظة ستظل داعمة لكل الفعاليات الدينية والثقافية التي ترتقي بالإنسان وتبني الوعي، ووجّه رسالة مباشرة إلى المتسابقين، قال فيها: "أوصيكم بالمواظبة على حفظ القرآن الكريم، والعمل بما جاء فيه، فكتاب الله ليس للحفظ فقط، بل ليكون منهج حياة وأسلوب عمل في كل أمورنا".

وأعرب المحافظ عن تطلعه لاستمرار المسابقة لسنوات طويلة، قائلًا: عقبال النسخة الـ 100 من مسابقة القرآن الكريم.

وفي ختام كلمته، أعلن أن النسخة العاشرة من المسابقة العام المقبل ستحمل اسم الشيخ كامل يوسف البهتيمي، تكريمًا لمسيرته وإسهاماته في خدمة القرآن الكريم.

واختُتم الحفل بتكريم الفائزين وسط حالة من الفخر والسعادة بين الحضور، في ليلة امتزجت فيها نفحات الإيمان بفرحة التكريم، لتؤكد بورسعيد مجددًا مكانتها كمنبر دائم لخدمة القرآن الكريم وأهله. ‏

