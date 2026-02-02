قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بموجهي المواد الأساسية لوضع خطة عاجلة للنهوض بالتحصيل الدراسي

محمد الغزاوى

عقد  محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ظهر اليوم، اجتماعًا بمقر مكتبه بديوان المديرية، مع موجهي عموم المواد الأساسية، وذلك لبحث سبل النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام.

 وكيل التعليم يجتمع بالموجهين العموم ويطالب بخطة عاجلة للنهوض التعليمى

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وخطة عمل واضحة تستهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، خاصة في المواد الأساسية، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء العملية التعليمية وتحقيق نواتج تعلم متميزة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها التأكيد على أهمية درجات السلوك والمواظبة، وضرورة تفعيلها بصورة جادة داخل المدارس، مع التشديد على الربط المباشر بين حضور الطالب وانتظامه ودرجة السلوك، بما يسهم في تعزيز الانضباط والالتزام داخل البيئة التعليمية.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة عقد مكاتب فنية منتظمة لموجهي المواد، لتعريفهم بدورهم الفعلي ومهامهم داخل المدارس، ومتابعة أداء المعلمين، وتقديم الدعم الفني اللازم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التدريس وجودة العملية التعليمية بالمحافظة.

ووجّه الأستاذ محمود بدوي بوضع خطة عاجلة ومتكاملة للنهوض بمستوى الطلاب، تتضمن آليات واضحة للمتابعة والتقييم، مع التركيز على المواد الأساسية، والعمل على معالجة نقاط الضعف لدى الطلاب خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أن نجاح هذه الخطة مرهون بتكامل الجهود بين التوجيه الفني والإدارات التعليمية والمدارس، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى تعليم بورسعيد خلال الفصل الدراسي الثاني.

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

لعبة روبلكس

ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

