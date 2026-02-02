وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بموجهي المواد الأساسية لوضع خطة عاجلة للنهوض بالتحصيل الدراسي

عقد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ظهر اليوم، اجتماعًا بمقر مكتبه بديوان المديرية، مع موجهي عموم المواد الأساسية، وذلك لبحث سبل النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام.

وكيل التعليم يجتمع بالموجهين العموم ويطالب بخطة عاجلة للنهوض التعليمى

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وخطة عمل واضحة تستهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، خاصة في المواد الأساسية، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء العملية التعليمية وتحقيق نواتج تعلم متميزة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها التأكيد على أهمية درجات السلوك والمواظبة، وضرورة تفعيلها بصورة جادة داخل المدارس، مع التشديد على الربط المباشر بين حضور الطالب وانتظامه ودرجة السلوك، بما يسهم في تعزيز الانضباط والالتزام داخل البيئة التعليمية.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة عقد مكاتب فنية منتظمة لموجهي المواد، لتعريفهم بدورهم الفعلي ومهامهم داخل المدارس، ومتابعة أداء المعلمين، وتقديم الدعم الفني اللازم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التدريس وجودة العملية التعليمية بالمحافظة.

ووجّه الأستاذ محمود بدوي بوضع خطة عاجلة ومتكاملة للنهوض بمستوى الطلاب، تتضمن آليات واضحة للمتابعة والتقييم، مع التركيز على المواد الأساسية، والعمل على معالجة نقاط الضعف لدى الطلاب خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أن نجاح هذه الخطة مرهون بتكامل الجهود بين التوجيه الفني والإدارات التعليمية والمدارس، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى تعليم بورسعيد خلال الفصل الدراسي الثاني.