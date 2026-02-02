بعد نسيانها لسنوات.. حل مشاكل العشر عمائر بضواحي بورسعيد

قاد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد وتنسيق مع شركة النظافة والشركة القابضة للصرف الصحي حملة مكبرة مجمعة بمنطقة العشر عمائر لرفع كفاءة النظافة العامة وكسح المياة وفتح خطوط الصرف الصحى وتسليك غرف التفتيش وإصلاح وصيانة ولاعات الكهرباء.





يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، برفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بجميع أحياء المحافظة



وشملت الحملة المكبرة منطقة العشر عمائر ومحيط عمارة ١٣ ، حيث استهدفت رفع كفاءة المنطقة وتحسين مستوى النظافة العامة، من خلال تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة، وتنظيف المناور ، بما يحقق بيئة آمنة وصحية للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمنطقة، وذلك ضمن خطة الحي للتدخلات السريعة والحاسمة بجميع مناطق الضواحى.



الوالي يقود حملة شاملة لإعادة الانضباط البيئي وتطهير البنية التحتية بمنطقة العشر عمائر بالضواحي.

وفي إطار استكمال الحملة المجمعة، قاد رئيس الحي أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي وفتح خطوط الصرف الصحى وغرف التفتيش وكسح وشفط تجمعات المياه باستخدام سيارة كسح المياه التابعة للحى بمنطقة العشر عمائر، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة الفريق الميداني لإدارة المرافق والصرف الصحي، إلى جانب إدارات تحسين البيئة، ، وذلك للقضاء على أي اختناقات أو طفح محتمل للمياه، وضمان كفاءة الشبكات واستقرار الخدمة، مع المتابعة المستمرة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالمنطقة.

كما قامت إدارة الكهرباء بالحي بصيانة وإصلاح وعزل ولاعات الكهرباء.



تأتي هذه الجهود ضمن تطبيق الخطة الموضوعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بحي الضواحى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة، لصالح المواطنين والأجيال القادمة.

