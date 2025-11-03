قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلميا.. وسنظل ملتزمون باتفاقية الضمانات
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا: هالاند يمتلك عقلية لا تصدق ويمكن مقارنته بميسي ورونالدو

جوارديولا وهالاند
جوارديولا وهالاند
حمزة شعيب

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمستويات المبهرة التي يقدمها نجمه النرويجي إرلينج هالاند هذا الموسم، مؤكدًا أن أداءه يوازي ما كان يقدمه الثنائي التاريخي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال ذروة تألقهما.

جاءت تصريحات جوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث واصل الفريق تقديم عروض قوية في سباق الدفاع عن اللقب.

قال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"عندما تمتلك لاعبًا مثل هالاند، يصبح تأثيره مشابهًا لما كان عليه ميسي أو رونالدو في فترتهما الذهبية. إنه لاعب يحدث الفارق في كل مباراة".

وأضاف:"إذا نظرت إلى أرقامه، ستدرك مدى تميّزه. لقد سجل 17 هدفًا في 13 مباراة فقط هذا الموسم، وهذا رقم مذهل لأي مهاجم في العالم".

 

وتحدث جوارديولا عن عقلية لاعبه قائلاً:"الطريقة التي سدد بها الكرة في الهدف الأول أمام بورنموث تُظهر ثقته الكبيرة. لديه قناعة دائمة بأنه سيسجل، وهذه الثقة هي سرّ تميّزه".

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه يتعامل مع هالاند بجدية شديدة من أجل مساعدته على التطور المستمر، قائلاً:"أحيانًا أكون صارمًا معه، لكنه يمتلك عقلية منفتحة ويركز على التطور الدائم. من الطبيعي ألا يحافظ على نفس الضغط طوال المباراة، لكنه دائم الرغبة في التسجيل".

 

وفي ختام حديثه، شدد جوارديولا على أهمية المهاجم النرويجي في منظومة الفريق، لكنه أبدى في الوقت ذاته ثقته في باقي عناصره، قائلًا:"بصراحة، سيكون غياب هالاند مؤثرًا، لكنه ليس النهاية. نحن محظوظون بعودة عمر مرموش، ولدينا مجموعة قوية قادرة على تعويض أي غياب في الهجوم".

ويواصل هالاند تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، في ظل مستوياته الاستثنائية التي جعلت منه أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي.

هالاند رونالدو ليونيل ميسي جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

إيبارشية حلوان تدعو لتنظيم رحلات للمتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

يوم تدويني للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية عن أزمة تعيينهم الأربعاء

صندوق الإدمان

صندوق الإدمان يختتم معسكر "قوتنا في شبابنا" بالتعاون مع وزارة الرياضة

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد