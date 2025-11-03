جوارديولا: هالاند يمتلك عقلية لا تصدق ويمكن مقارنته بميسي ورونالدو

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمستويات المبهرة التي يقدمها نجمه النرويجي إرلينج هالاند هذا الموسم، مؤكدًا أن أداءه يوازي ما كان يقدمه الثنائي التاريخي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال ذروة تألقهما.

جاءت تصريحات جوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث واصل الفريق تقديم عروض قوية في سباق الدفاع عن اللقب.

قال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"عندما تمتلك لاعبًا مثل هالاند، يصبح تأثيره مشابهًا لما كان عليه ميسي أو رونالدو في فترتهما الذهبية. إنه لاعب يحدث الفارق في كل مباراة".

وأضاف:"إذا نظرت إلى أرقامه، ستدرك مدى تميّزه. لقد سجل 17 هدفًا في 13 مباراة فقط هذا الموسم، وهذا رقم مذهل لأي مهاجم في العالم".

وتحدث جوارديولا عن عقلية لاعبه قائلاً:"الطريقة التي سدد بها الكرة في الهدف الأول أمام بورنموث تُظهر ثقته الكبيرة. لديه قناعة دائمة بأنه سيسجل، وهذه الثقة هي سرّ تميّزه".

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه يتعامل مع هالاند بجدية شديدة من أجل مساعدته على التطور المستمر، قائلاً:"أحيانًا أكون صارمًا معه، لكنه يمتلك عقلية منفتحة ويركز على التطور الدائم. من الطبيعي ألا يحافظ على نفس الضغط طوال المباراة، لكنه دائم الرغبة في التسجيل".

وفي ختام حديثه، شدد جوارديولا على أهمية المهاجم النرويجي في منظومة الفريق، لكنه أبدى في الوقت ذاته ثقته في باقي عناصره، قائلًا:"بصراحة، سيكون غياب هالاند مؤثرًا، لكنه ليس النهاية. نحن محظوظون بعودة عمر مرموش، ولدينا مجموعة قوية قادرة على تعويض أي غياب في الهجوم".

ويواصل هالاند تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، في ظل مستوياته الاستثنائية التي جعلت منه أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي.