بعثة الأهلي تغادر إلى مدينة العين- صور

غادرت بعثة فريق الأهلي الي مدينة العين إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس بنصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وكانت البعثة قد وصلت الي دبي منذ قليل،

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة. وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.