رياضة

كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة

منتخب السنغال للناشئين
منتخب السنغال للناشئين
حمزة شعيب

انتهت مواجهة منتخبي السنغال وكرواتيا بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من بينهم منتخب مصر بقيادة المدرب أحمد الكاس.

جاءت المباراة متكافئة بين المنتخبين مع تبادل السيطرة دون تسجيل أي أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منتخب أول نقطة لكل منهما.

وبتلك النتيجة، تساوى الفريقان مع كوستاريكا والإمارات، اللذان تعادلا أيضًا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة؛ لتظل المنافسة مفتوحة على بطاقات التأهل للدور التالي.

وتُقام بطولة كأس العالم للناشئين على مدى 25 يومًا داخل أكاديمية التفوق الرياضي “أسباير” في العاصمة القطرية الدوحة، بمجموع 104 مباريات موزعة على ثمانية ملاعب.

وتشهد البطولة 8 مباريات يوميًا خلال مختلف مراحلها، فيما تُقام المباراة النهائية على استاد خليفة الدولي، أحد أبرز ملاعب مونديال قطر 2022.

 نظام بطولة كأس العالم للناشئين 

يعتمد النظام الجديد للمسابقة على تقسيم المنتخبات الـ 48 إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل إلى الدور الثاني صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، ليكتمل عقد 32 فريقًا في دور الـ 16.

توزيع المجموعات

المجموعة الأولى.. قطر، إيطاليا، جنوب إفريقيا، بوليفيا.

المجموعة الثانية.. اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال.

المجموعة الثالثة.. السنغال، كرواتيا، كوستاريكا، الإمارات.

المجموعة الرابعة.. الأرجنتين، بلجيكا، تونس، فيجي.

المجموعة الخامسة.. إنجلترا، فنزويلا، هايتي، مصر.

المجموعة السادسة.. المكسيك، كوريا الجنوبية، كوت ديفوار، سويسرا.

المجموعة السابعة.. ألمانيا، كولومبيا، كوريا الشمالية، السلفادور.

المجموعة الثامنة.. البرازيل، هندوراس، إندونيسيا، زامبيا.

المجموعة التاسعة.. الولايات المتحدة، بوركينا فاسو، طاجيكستان، التشيك.

المجموعة العاشرة.. باراجواي، أوزبكستان، بنما، أيرلندا.

المجموعة الحادية عشرة.. فرنسا، تشيلي، كندا، أوغندا.

المجموعة الثانية عشرة.. مالي، نيوزيلندا، النمسا، السعودية.

ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى 28 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بمنافسة قوية بين المدارس الكروية الإفريقية والآسيوية والأوروبية على اللقب العالمي.

