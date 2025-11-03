فيفبرو يكشف عن التشكيل المثالي لعام 2025.. سيطرة باريس سان جيرمان وغياب محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" مساء اليوم الإثنين، عن التشكيل المثالي لعام 2025، والذي ضم أفضل 11 لاعبًا في العالم وفقًا لتصويت آلاف اللاعبين المحترفين من مختلف القارات، فيما غاب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة النهائية رغم تواجده ضمن المرشحين.

وذكر "فيفبرو" عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن أكثر من 26 ألف لاعب محترف من 68 دولة شاركوا في عملية التصويت، لاختيار التشكيلة المثالية استنادًا إلى أداء اللاعبين خلال الفترة من 15 يوليو 2024 حتى 3 أغسطس 2025.

وكانت القائمة الأولية قد ضمت 26 لاعبًا من أبرز نجوم العالم، قبل أن تُحسم المنافسة لصالح الأسماء التي نالت أعلى نسب تصويت.

صلاح خارج التشكيل

ورغم تألقه اللافت مع ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الماضي، إلا أن محمد صلاح لم يتمكن من حجز مقعد في التشكيلة الأساسية، ليكتفي بالوجود في القائمة المرشحة فقط.

التشكيل المثالي لعام 2025 حسب فيفبرو

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي – إيطاليا)

خط الدفاع: نونو مينديز (باريس سان جيرمان – البرتغال)، فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)

خط الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان – البرتغال)، بيدري (برشلونة – إسبانيا)، جود بيلينجهام (ريال مدريد – إنجلترا)، كول بالمر (تشيلسي – إنجلترا)

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان – فرنسا)، كيليان مبابي (ريال مدريد – فرنسا)، لامين يامال (برشلونة – إسبانيا)

وشهد التشكيل هيمنة واضحة لفريق باريس سان جيرمان الذي مثّله خمسة لاعبين، مقابل لاعبين اثنين من برشلونة، ولاعب واحد من كل من ريال مدريد، تشيلسي، وليفربول.



ويعكس هذا الاختيار استمرار تألق الأندية الأوروبية الكبرى في الساحة العالمية، وسط منافسة قوية على الألقاب القارية والمحلية خلال الموسم المنقضي.