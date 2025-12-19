قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| شركة تستبدل الموظفين بالذكاء الاصطناعي.. وفشل استدعاء سيارة تويوتا RAV4

السيارات
السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

​كشفت شركة "تِشب" (Chubb) للتأمين على السيارات عن خطة لإعادة هيكلة قوتها العاملة بتقليصها بنسبة 20% خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات. تهدف هذه الخطوة لأتمتة 85% من العمليات الروتينية لخفض التكاليف وتحسين سرعة اتخاذ القرار، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الموظفين البشريين في ظل التوسع التقني الهائل.

أدلة تشير إلى فشل تويوتا في إصلاح مشكلة سيارة RAV4 الهجينة باهظة الثمن

​أظهرت تقارير فنية حديثة في أواخر عام 2025 أن الحلول التي قدمتها تويوتا لأزمة تآكل كابل الضغط العالي في طرازات RAV4 الهجينة (المعروفة بـ Cablegate) قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة. تشير الأدلة إلى أن تراكم الأملاح والرطوبة لا يزال يهدد سلامة الكابل، مما قد يؤدي إلى أعطال مكلفة تتجاوز 5,000 دولار بعد انتهاء فترة الضمان، رغم محاولات الشركة تحسين التصميم الخارجي للموصل.

قبل عيد الميلاد.. فورد تسرح 1600 موظف من أكبر مصنع بطاريات

​أعلنت شركة فورد بالتعاون مع BlueOval SK عن قرار صادم بتسريح 1,600 عامل في مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بكنتاكي قبل عطلات نهاية العام مباشرة. يأتي هذا القرار نتيجة تحول استراتيجي للشركة بعيداً عن إنتاج بطاريات المركبات الكهربائية حاليًا، والتركيز بدلاً من ذلك على تطوير أنظمة تخزين الطاقة لمراكز البيانات، وهو ما شكل صدمة كبرى للمجتمع المحلي في جلينديل.

برنامج مراقبة يمنعك من زيادة سرعة محركات هوندا الجديدة

​بدأت هوندا في دمج برنامج مراقبة رقمي في محركات سياراتها الهجينة الجديدة يمنع السائقين من "زيادة دوران المحرك" (Revving) بحرية أثناء توقف السيارة. تهدف هذه "المربية الرقمية" إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود، إلا أنها قوبلت بانتقادات واسعة من عشاق السيارات الذين يرون فيها تقييداً لحريتهم في التحكم الكامل بمركباتهم.

ثغرة في شركة جنرال موتورز تمكن السائقين من سداد أقساط سياراتهم مجانًا

​أدى خلل برمجي في نظام مكافآت جنرال موتورز (GM) إلى واقعة غريبة سمحت لبعض السائقين بسداد قروض سياراتهم بالكامل "مجانًا" عبر استغلال ثغرة في نقل النقاط بين الحسابات الوهمية. الشركة سارعت بتحديث أنظمتها وإغلاق الثغرة، بينما بدأت إجراءات قانونية لاسترداد المبالغ المسددة، مؤكدة أن ما حدث يمثل استغلالاً غير مشروع يتنافى مع شروط الاستخدام.

أخبار السيارات ذكاء اصطناعي أعطال سيارات تويوتا RAV4 الهجينة جنرال موتورز تسريح موظفين هوندا فورد Chubb

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

ترشيحاتنا

عام 2025

في غمضة عين.. لماذا نشعر بمرور عام 2025 بسرعة خاطفة؟

ألويس ألزهايمر

ذكري وفاة ألويس ألزهايمر.. طبيب رسم طريق الاكتشاف

محمد صلاح

صراع إنجليزي مشتعل على بديل محمد صلاح.. إيه الحكاية؟

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد