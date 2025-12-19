أخبار السيارات| شركة تستبدل الموظفين بالذكاء الاصطناعي.. وفشل استدعاء سيارة تويوتا RAV4

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​كشفت شركة "تِشب" (Chubb) للتأمين على السيارات عن خطة لإعادة هيكلة قوتها العاملة بتقليصها بنسبة 20% خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات. تهدف هذه الخطوة لأتمتة 85% من العمليات الروتينية لخفض التكاليف وتحسين سرعة اتخاذ القرار، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الموظفين البشريين في ظل التوسع التقني الهائل.

​أظهرت تقارير فنية حديثة في أواخر عام 2025 أن الحلول التي قدمتها تويوتا لأزمة تآكل كابل الضغط العالي في طرازات RAV4 الهجينة (المعروفة بـ Cablegate) قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة. تشير الأدلة إلى أن تراكم الأملاح والرطوبة لا يزال يهدد سلامة الكابل، مما قد يؤدي إلى أعطال مكلفة تتجاوز 5,000 دولار بعد انتهاء فترة الضمان، رغم محاولات الشركة تحسين التصميم الخارجي للموصل.

​أعلنت شركة فورد بالتعاون مع BlueOval SK عن قرار صادم بتسريح 1,600 عامل في مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بكنتاكي قبل عطلات نهاية العام مباشرة. يأتي هذا القرار نتيجة تحول استراتيجي للشركة بعيداً عن إنتاج بطاريات المركبات الكهربائية حاليًا، والتركيز بدلاً من ذلك على تطوير أنظمة تخزين الطاقة لمراكز البيانات، وهو ما شكل صدمة كبرى للمجتمع المحلي في جلينديل.

​بدأت هوندا في دمج برنامج مراقبة رقمي في محركات سياراتها الهجينة الجديدة يمنع السائقين من "زيادة دوران المحرك" (Revving) بحرية أثناء توقف السيارة. تهدف هذه "المربية الرقمية" إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود، إلا أنها قوبلت بانتقادات واسعة من عشاق السيارات الذين يرون فيها تقييداً لحريتهم في التحكم الكامل بمركباتهم.

​أدى خلل برمجي في نظام مكافآت جنرال موتورز (GM) إلى واقعة غريبة سمحت لبعض السائقين بسداد قروض سياراتهم بالكامل "مجانًا" عبر استغلال ثغرة في نقل النقاط بين الحسابات الوهمية. الشركة سارعت بتحديث أنظمتها وإغلاق الثغرة، بينما بدأت إجراءات قانونية لاسترداد المبالغ المسددة، مؤكدة أن ما حدث يمثل استغلالاً غير مشروع يتنافى مع شروط الاستخدام.