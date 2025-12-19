أدلة تشير إلى فشل تويوتا في إصلاح مشكلة سيارة RAV4 الهجينة باهظة الثمن

تواجه شركة تويوتا اليابانية موجة متجددة من الانتقادات والشكوك حول واحدة من أكثر المشاكل إثارة للجدل في طرازات "راف 4 هايبرد" (RAV4 Hybrid)، والمعروفة إعلاميًّا باسم "Cablegate".

فرغم تأكيدات الشركة المتكررة بأنها قامت بإصلاح الخلل التصنيعي الذي يسبب تآكل كابل الضغط العالي، إلا أن أدلة جديدة ظهرت في أواخر عام 2025 تشير إلى أن الحلول التي قدمتها الشركة قد تكون "مؤقتة" ولا تضمن سلامة المركبة على المدى الطويل، خاصة في المناطق التي تشهد طقسًا باردًا واستخدامًا كثيفًا للأملاح على الطرق.

جذور الأزمة وكابل الـ 5,000 دولار

بدأت المشكلة في الموديلات المنتجة بين عامي 2019 و2022، حيث اكتشف المالكون أن موصل كابل الطاقة العالية الذي يغذي الموتور الخلفي عرضة للتآكل الشديد نتيجة التعرض للرطوبة وأملاح الطرق.

يؤدي هذا التآكل في النهاية إلى فشل النظام الهجين بالكامل، مما يضع المالك أمام فاتورة إصلاح ضخمة تتجاوز 5,000 دولار أمريكي (نحو 18,750 ريالاً سعوديًّا)، وغالبًا ما كانت الشركة ترفض تغطيتها خارج الضمان المحدود في البداية، مما تسبب في حالة من القلق والاضطراب بين المستهلكين.

في محاولة لتهدئة المخاوف، قامت تويوتا بتعديل تصميم الموصل في الموديلات الأحدث، حيث أضافت "ثقباً للتصريف" للسماح للماء بالخروج ومنع تراكم الأملاح. ومع ذلك، تشير تقارير فنية حديثة وتجارب لمستخدمين في عام 2025 إلى أن هذا التعديل لم يحل المشكلة جذريًّا؛ إذ إن مزيج طين الطريق والأملاح الكيميائية لا يزال يتراكم داخل الموصل ويسبب التآكل ببطء.

ويرى خبراء أن هذا التصميم الجديد قد لا يمنع الفشل، بل يجعله يظهر في وقت متأخر، ربما بعد انتهاء فترة الضمان الأساسية.

تمديد الضمان واعتراف الشركة الضمني

ما أثار ريبة الخبراء والمستهلكين مؤخرًا هو قيام تويوتا بتمديد الضمان على هذا الكابل تحديدًا ليصل في بعض الأسواق إلى 10 سنوات أو 200,000 كم (وفق تحديثات نوفمبر 2025 في كندا وأمريكا)، ليشمل موديلات 2023 و2024 أيضًا.

وبينما اعتبر البعض هذه الخطوة انتصارًا للمستهلك، يراها آخرون اعترافًا ضمنيًّا من الشركة بأن التصميم المعدل لا يزال غير محصن تمامًا ضد التآكل، وأن الشركة تحاول شراء الوقت لتجنب دعاوى قضائية أوسع تشمل الموديلات الأحدث.

نصائح هامة لتجنب الوقوع في فخ التآكل

في ظل غياب حل جذري يغير مكان الكابل أو يحميه تمامًا من العوامل الجوية، ينصح المختصون ملاك السيارة باتباع إجراءات احترازية لحماية استثماراتهم، مثل طلب فحص موصل الكابل الخلفي عند كل عملية صيانة دورية لدى الوكيل.

كما ينصح بالحرص على غسل أسفل السيارة بانتظام خلال فصل الشتاء لإزالة بقايا الأملاح، والبحث عن علامات مبكرة للتآكل مثل ظهور تشويش في راديو AM أثناء القيادة، وهو عرَض تقني غريب نبهت إليه تويوتا نفسها كدليل على وجود مشكلة في عزل الكابل الكهربائي.