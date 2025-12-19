الكشف عن آي كاور V27 الكهربائية الجديدة.. بتصميم رياضي

تواصل السيارة الصينية آي كاور V27 حضورها على الساحة العالمية، باعتبارها واحدة من أحدث الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين التكنولوجيا الكهربائية والتجهيزات المتقدمة، ضمن فئة الـ SUV.

أداء ومدى سيارة iCAUR V27

تعتمد iCAUR V27 على منظومة REEV، وهي تقنية تجمع بين الاعتماد الأساسي على المحركات الكهربائية مع وجود محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر يعمل كمولّد للطاقة.

iCAUR V27

ويصل إجمالي القوة الناتجة عن النظام الهجين إلى 449 حصانًا، ما يضع iCAUR V27 ضمن فئة السيارات ذات الأداء المرتفع، وتبلغ السرعة القصوى 170 كيلومترًا في الساعة لنسخة الدفع الخلفي، بينما ترتفع إلى 180 كيلومترًا في الساعة في نسخ الدفع الكلي.

تشير البيانات إلى أن المدى الإجمالي للسيارة يتجاوز 900 كيلومتر، وهو رقم يمنح المستخدم مرونة كبيرة في التنقل، كما يمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، دون أي انبعاثات.

تجهيزات السيارة iCAUR V27

داخل المقصورة، تعتمد السيارة على شاشة مركزية عالية الدقة بقياس 15.4 بوصة، تشكّل محور التحكم الرئيسي في أنظمة السيارة، كما تم تزويدها بنظام صوتي يضم 15 مكبّر صوت، إلى جانب إضاءة محيطية قابلة للتخصيص بعدد 64 لونًا.

iCAUR V27

وتوفر iCAUR V27 ما يصل إلى 48 مساحة تخزين موزعة داخل المقصورة، كما تضم السيارة مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة والحماية، المصممة ابرزها الوسائد الهوائية، تقنيات رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، حساسات حركة أمامية وخلفية.

تصميم السيارة iCAUR V27

يبرز التصميم الخارجي للسيارة من خلال مصابيح LED نهارية دائرية محاطة بإطار مربّع بخلفية سوداء، مع الاطلالة الرياضية البارزة، ويتكامل هذا التصميم مع الشبك الأمامي العملي، والسقف الزجاجي ضمن مفهوم البانوراما.