تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم فورد إيفريست 2026 الجديدة؟

صبري طلبه

كشفت فورد عن طراز إيفرست الجديد كليًا موديل 2026، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، الطراز الجديد يأتي باطلالة تجمع بين الأداء القوي والاعتمادية، مع تجهيزات متطورة سواء للقيادة داخل المدن وعلى الطرق الوعرة في آن واحد.

أداء ومحرك فورد إيفريست 2026

اعتمدت فورد في إيفرست 2026 على محرك سداسي الأسطوانات من عائلة إيكوبوست بسعة 2.7 لتر، حيث يولد المحرك قوة تصل إلى 355 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة عالية على التسارع والسحب، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 10 سرعات.

تجهيزات السيارة فورد إيفريست 2026

تعكس إيفرست 2026 شخصية رياضية واضحة، حيث زُوّدت بإطارات مخصصة لجميع التضاريس بقياس 17 بوصة، مدعومة بنظام تعليق بيلستين المتطور الذي يحسن الثبات وراحة القيادة على الطرق غير الممهدة، كما تضم السيارة شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح تعمل بتقنية LED تمنح إضاءة فعالة ورؤية أوضح في مختلف الظروف.

شملت التجهيزات الخارجية أيضًا حامل سقف متعدد الاستخدامات، مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، وعتبات جانبية تسهّل عملية الدخول والخروج، التصميم يعتمد مفهوم الهيكل الرباعي الأبواب، مع مساحة تخزين خلفية واسعة، ما يعكس التوازن بين الطابع الرياضي والعملي.

مقصورة فورد إيفريست 2026

ركزت فورد على دمج التقنيات الحديثة مع سهولة الاستخدام، حيث تحتوي السيارة على شاشة عرض طويلة متعددة الوظائف تدعم الأنظمة الذكية مثل أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح للسائق التحكم بالتطبيقات والوسائط ، كما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في أنظمة السيارة دون تشتيت الانتباه أثناء القيادة.

زُوّدت إيفرست 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل الوسائد الهوائية، حساسات الحركة، وتقنية رصد النقاط العمياء التي تعزز مستوى الأمان أثناء تغيير المسارات، إضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على نظام فرامل متقدم يدعم التحكم والثبات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ولوحة عدادات رقمية تعرض المعلومات الأساسية بوضوح.

