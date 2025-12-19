قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن إصدار خاص من جيب.. نسخة Whitecap تخطف الأنظار| صور

جيب Whitecap
جيب Whitecap
صبري طلبه

كشفت جيب الأمريكية عن تقديم نسخة خاصة من طراز رانجلر تحت اسم Whitecap، حيث يأتي هذا الإصدار ضمن فئة الإصدارات المحدودة، ليؤكد مكانة رانجلر كأحد أبرز رموز الدفع الرباعي القادرة على الجمع بين التراث العريق ومتطلبات الاستخدام الرياضي.

يعتمد إصدار Whitecap على رؤية تصميمية تستحضر ملامح جيب التاريخية، مع إضافات تمنح السيارة حضورًا بصريًا مختلفًا، أبرز هذه اللمسات تتمثل في الشبكة الأمامية المطلية باللون الأبيض، والتي تعزز الطابع الكلاسيكي للواجهة، إلى جانب شريط جانبي أبيض يحمل شعارًا مستوحى من عام 1941، في إشارة واضحة إلى حقبة التأسيس الأولى للعلامة الأمريكية.

جيب Whitecap 

خيارات ميكانيكية تحافظ على شخصية رانجلر

حافظت جيب في هذا الإصدار على منظومات الدفع المعروفة في رانجلر، دون إدخال تغييرات جذرية على المحركات، حيث تتوفر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات يولد قوة تبلغ 270 حصانًا، إضافة إلى خيار محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لترات بقوة تصل إلى 285 حصانًا، هذه الخيارات تأتي مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي، مع أنظمة دفع رباعي متقدمة تضمن قدرة عالية على التعامل مع مختلف أنواع الطرق.

تصميم السيارة رانجلر Whitecap

تواصل رانجلر Whitecap التزامها بإرث الطرق الوعرة من خلال تجهيزات مخصصة لهذا الغرض، حيث زودت السيارة بإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة مصممة لتحمل التضاريس القاسية، مع مصدات بارزة، بالإضافة إلى جنوط رياضية مكوّنة من خمسة أضلاع تأتي باللون الأسود مع لمسات فضية، وبواجهة جيب الشهيرة ذات الفتحات السبع، إلى جانب المصابيح الأمامية الدائرية التي تُعد من أكثر العناصر ارتباطًا باسم رانجلر، مع مصابيح ضباب دائرية تعزز الرؤية في الظروف الصعبة.

جيب Whitecap 

وزُوّدت رانجلر Whitecap بسقف Sky One-Touch القابل للفتح، ما يمنح السائق والركاب تجربة قيادة مفتوحة بضغطة زر، ويعزز إحساس الحرية الذي تشتهر به سيارات جيب، هذا الخيار يضيف بعدًا عمليًا وترفيهيًا في آن واحد، خاصة لعشاق المغامرات والرحلات الخارجية.

جيب Whitecap

