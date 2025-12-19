الكشف عن إصدار خاص من جيب.. نسخة Whitecap تخطف الأنظار| صور

كشفت جيب الأمريكية عن تقديم نسخة خاصة من طراز رانجلر تحت اسم Whitecap، حيث يأتي هذا الإصدار ضمن فئة الإصدارات المحدودة، ليؤكد مكانة رانجلر كأحد أبرز رموز الدفع الرباعي القادرة على الجمع بين التراث العريق ومتطلبات الاستخدام الرياضي.

يعتمد إصدار Whitecap على رؤية تصميمية تستحضر ملامح جيب التاريخية، مع إضافات تمنح السيارة حضورًا بصريًا مختلفًا، أبرز هذه اللمسات تتمثل في الشبكة الأمامية المطلية باللون الأبيض، والتي تعزز الطابع الكلاسيكي للواجهة، إلى جانب شريط جانبي أبيض يحمل شعارًا مستوحى من عام 1941، في إشارة واضحة إلى حقبة التأسيس الأولى للعلامة الأمريكية.

خيارات ميكانيكية تحافظ على شخصية رانجلر

حافظت جيب في هذا الإصدار على منظومات الدفع المعروفة في رانجلر، دون إدخال تغييرات جذرية على المحركات، حيث تتوفر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات يولد قوة تبلغ 270 حصانًا، إضافة إلى خيار محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لترات بقوة تصل إلى 285 حصانًا، هذه الخيارات تأتي مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي، مع أنظمة دفع رباعي متقدمة تضمن قدرة عالية على التعامل مع مختلف أنواع الطرق.

تواصل رانجلر Whitecap التزامها بإرث الطرق الوعرة من خلال تجهيزات مخصصة لهذا الغرض، حيث زودت السيارة بإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة مصممة لتحمل التضاريس القاسية، مع مصدات بارزة، بالإضافة إلى جنوط رياضية مكوّنة من خمسة أضلاع تأتي باللون الأسود مع لمسات فضية، وبواجهة جيب الشهيرة ذات الفتحات السبع، إلى جانب المصابيح الأمامية الدائرية التي تُعد من أكثر العناصر ارتباطًا باسم رانجلر، مع مصابيح ضباب دائرية تعزز الرؤية في الظروف الصعبة.

وزُوّدت رانجلر Whitecap بسقف Sky One-Touch القابل للفتح، ما يمنح السائق والركاب تجربة قيادة مفتوحة بضغطة زر، ويعزز إحساس الحرية الذي تشتهر به سيارات جيب، هذا الخيار يضيف بعدًا عمليًا وترفيهيًا في آن واحد، خاصة لعشاق المغامرات والرحلات الخارجية.