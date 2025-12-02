بقدرات كهربائية.. جيب تقدم الجيل الجديد من Compass| صور

كشفت جيب الأمريكية عن طرح الجيل الثالث من طراز كومباس، الذي يستمر في تعزيز حضور العلامة داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام المدمجة.

ويأتي الجيل الجديد من جيب بعد سلسلة من التحديثات التقنية والتطويرات في أنظمة القيادة، مما يعكس تطلعات العلامة لتقديم مركبة أكثر توازناً بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة، خصوصًا مع توسع جيب في مجال المركبات الكهربائية والهجينة.

جيب Compass

تصميم جيب Compass الرياضية

يحمل الجيل الجديد من كومباس ملامح تصميم مستوحاة من هوية جيب العريقة في العالم الخارجي، حيث اعتمدت الشركة خطوطًا قوية وجسمًا مرتفعًا يمنح المركبة حضورًا رياضيًا واضحًا.

ويبرز التصميم بواجهة أمامية هجومية تعتمد شبكة جيب الشهيرة ذات الفتحات السبع ولكن باطلالة عصرية، مع مصابيح حادة وإشارات ضوئية مدمجة تعزز من الطابع القوي للمركبة، كما تم تعزيز الرفارف والخطوط الجانبية بلمسات تمنح السيارة قدرة على التعامل مع التضاريس الوعرة، لتستمر كومباس في تقديم شخصية تجمع بين الاستخدام اليومي والطابع المغامر الذي تشتهر به العلامة.

جيب Compass

الأداء الفنية لسيارة جيب Compass

وتطرح جيب كومباس الجديدة بعدة خيارات كهربائية بالكامل، حيث تأتي نسخة بقوة 170 كيلووات ما يعادل 231 حصانًا وبمدى قيادة يصل إلى 650 كيلومترًا، وهي النسخة الموجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مدى طويل في شحن واحد.

كما توفر نسخة كهربائية رباعية الدفع تعتمد على محركين كهربائيين وتصل قوتها الإجمالية إلى 275 كيلووات بما يساوي 375 حصانًا، مع مدى قيادة يبلغ نحو 600 كيلومتر. وتقدم جيب أيضًا فئة كهربائية أخرى بقوة 157 كيلووات تعادل 213 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تحصل على بطارية بسعة 80 كيلووات ساعة تمنحها مدى يصل إلى 500 كيلومتر.

جيب Compass

ومن المقرر أن تضيف الشركة لاحقًا نسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي تعمل بقدرتين مختلفتين هما 143 كيلووات و195 كيلووات، ويمنح هذا النظام المركبة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 95 كيلومترًا، بما يضعها ضمن الخيارات المناسبة للاستخدام داخل المدن مع إمكانية الانتقال لمسافات أطول باستخدام محرك البنزين المساعد.

وتطرح جيب كذلك خيارًا هجينيًا معتدلًا يعمل بقوة 107 كيلووات ما يعادل 145 حصانًا، ويصل هذا النظام بالسيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 195 كيلومترًا في الساعة، بينما يبلغ استهلاك الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، ليقدم توازنًا بين الأداء والاستدامة ويمنح المستهلكين إمكانية اختيار فئة أقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بالنسخ الكهربائية بالكامل.