قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
مسؤولان أمريكيان: واشنطن قلقه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات كهربائية.. جيب تقدم الجيل الجديد من Compass| صور

جيب Compass
جيب Compass
صبري طلبه

كشفت جيب الأمريكية عن طرح الجيل الثالث من طراز كومباس، الذي يستمر في تعزيز حضور العلامة داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام المدمجة. 

ويأتي الجيل الجديد من جيب بعد سلسلة من التحديثات التقنية والتطويرات في أنظمة القيادة، مما يعكس تطلعات العلامة لتقديم مركبة أكثر توازناً بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة، خصوصًا مع توسع جيب في مجال المركبات الكهربائية والهجينة.

جيب Compass

تصميم جيب Compass الرياضية

 

يحمل الجيل الجديد من كومباس ملامح تصميم مستوحاة من هوية جيب العريقة في العالم الخارجي، حيث اعتمدت الشركة خطوطًا قوية وجسمًا مرتفعًا يمنح المركبة حضورًا رياضيًا واضحًا. 

ويبرز التصميم بواجهة أمامية هجومية تعتمد شبكة جيب الشهيرة ذات الفتحات السبع ولكن باطلالة عصرية، مع مصابيح حادة وإشارات ضوئية مدمجة تعزز من الطابع القوي للمركبة، كما تم تعزيز الرفارف والخطوط الجانبية بلمسات تمنح السيارة قدرة على التعامل مع التضاريس الوعرة، لتستمر كومباس في تقديم شخصية تجمع بين الاستخدام اليومي والطابع المغامر الذي تشتهر به العلامة.

جيب Compass

الأداء الفنية لسيارة جيب Compass

وتطرح جيب كومباس الجديدة بعدة خيارات كهربائية بالكامل، حيث تأتي نسخة بقوة 170 كيلووات ما يعادل 231 حصانًا وبمدى قيادة يصل إلى 650 كيلومترًا، وهي النسخة الموجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مدى طويل في شحن واحد.

كما توفر نسخة كهربائية رباعية الدفع تعتمد على محركين كهربائيين وتصل قوتها الإجمالية إلى 275 كيلووات بما يساوي 375 حصانًا، مع مدى قيادة يبلغ نحو 600 كيلومتر. وتقدم جيب أيضًا فئة كهربائية أخرى بقوة 157 كيلووات تعادل 213 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تحصل على بطارية بسعة 80 كيلووات ساعة تمنحها مدى يصل إلى 500 كيلومتر.

جيب Compass

ومن المقرر أن تضيف الشركة لاحقًا نسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي تعمل بقدرتين مختلفتين هما 143 كيلووات و195 كيلووات، ويمنح هذا النظام المركبة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 95 كيلومترًا، بما يضعها ضمن الخيارات المناسبة للاستخدام داخل المدن مع إمكانية الانتقال لمسافات أطول باستخدام محرك البنزين المساعد.

وتطرح جيب كذلك خيارًا هجينيًا معتدلًا يعمل بقوة 107 كيلووات ما يعادل 145 حصانًا، ويصل هذا النظام بالسيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 195 كيلومترًا في الساعة، بينما يبلغ استهلاك الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، ليقدم توازنًا بين الأداء والاستدامة ويمنح المستهلكين إمكانية اختيار فئة أقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بالنسخ الكهربائية بالكامل.

جيب COMPASS جيب Compass سيارة جيب Compass جيب Compass الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

البنك الأهلي المصري

حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

ترشيحاتنا

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

بالصور

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد