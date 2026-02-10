كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إعلان ضم اللاعب مصطفي شكشك قادمًا من إنبي لنادي أهلي طرابلس.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"رسميًا ..أهلي طرابلس يُعلن ضم مصطفى شكشك قادمًا من إنبي".

وكتب النادي الليبي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، رحّب خلاله باللاعب، إذ نشر صورته وخلفها الأهرامات معلقا عليها، الجوكر المصري مصطفى شكشك اختار بطل ليبيا وزعيمها على كل العروض، في إشارة إلى حسم الصفقة لصالح الأهلي.

وفي نفس السياق، أعلن نادي إنبي تفاصيل إعارة شكشك إلى أهلي طرابلس إذ جاءت قيمتها مقابل 15 مليون جنيه، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية بين الطرفين.

وكان أهلي طرابلس الليبي قد تعاقد مع البوركينابي بلاتي توريه قادما من بيراميدز.

يذكر أن حسام البدري هو المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي.