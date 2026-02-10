أحمد شوبير يكشف عن حقيقة توجه اتحاد الكرة لإلغاء الهبوط أو تغيير شكل الدوري

أكد الإعلامي أحمد شوبير عدم وجود توجه داخل اتحاد الكرة نحو إلغاء بطولة الدوري المصري بعد الأنباء الأخيرة حول ترك مساحة للمنتخب للاستعداد لكأس العالم.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: مصدر مسئول في اتحاد الكورة كلمني شخصياً ، وطلب مني نفي كل ما تردد عن إنه فيه توجه أو دراسة لإلغاء الدوري عشان ضغط المباريات وتوقيتات توفير وقت للمنتخب

وأوضح : هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة سواء من جانب اتحاد الكورة أو من الرابطة

وتابع : في مكالمة مع المسئول قولت له أرغب في تصديقك ، قال لي : يعني إيه عايز أصدقك؟ قلتله عايز أصدقك أو نفسي أصدقك

وأكمل: المصدر طلب أن أصدقه وأخبرته أنه في الموسم الماضي أكدوا عدم إلغاء الهبوط وبعدها تم إلغاءه وأخبرني أنهم لم يصدر أي تصريح العام الماضي عن الواقعة.

وأوضح أن المصدر أكد استحالة تغير شكل ونظام الدوري العام وعدم إلغاء الهبوط في الموسم الحالي وسيهبط أربعة فرق ليكون الدوري في الموسم المقبل 20 فريق وبعدها يصبح 18.