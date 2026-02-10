قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف عن حقيقة توجه اتحاد الكرة لإلغاء الهبوط أو تغيير شكل الدوري

الدوري المصري
الدوري المصري
عبدالله هشام

أكد الإعلامي أحمد شوبير عدم وجود توجه داخل اتحاد الكرة نحو إلغاء بطولة الدوري المصري بعد الأنباء الأخيرة حول ترك مساحة للمنتخب للاستعداد لكأس العالم.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: مصدر مسئول في اتحاد الكورة كلمني شخصياً ، وطلب مني نفي كل ما تردد عن إنه فيه توجه أو دراسة لإلغاء الدوري عشان ضغط المباريات وتوقيتات توفير وقت للمنتخب

وأوضح : هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة سواء من جانب اتحاد الكورة أو من الرابطة

وتابع : في مكالمة مع المسئول قولت له أرغب في تصديقك ، قال لي : يعني إيه عايز أصدقك؟ قلتله عايز أصدقك أو نفسي أصدقك

وأكمل: المصدر طلب أن أصدقه وأخبرته أنه في الموسم الماضي أكدوا عدم إلغاء الهبوط وبعدها تم إلغاءه وأخبرني أنهم لم يصدر أي تصريح العام الماضي عن الواقعة.

وأوضح أن المصدر أكد استحالة تغير شكل ونظام الدوري العام وعدم إلغاء الهبوط في الموسم الحالي وسيهبط أربعة فرق ليكون الدوري في الموسم المقبل 20 فريق وبعدها يصبح 18.

أحمد شوبير اتحاد الكرة الدوري المصري بطولة الدوري منافسات الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

الصوم

حكم صوم شهر شعبان كاملًا لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين في الدورة لإعداد الدعاة

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين بدورة إعداد الدعاة

مسلسل نور وصندوق الاسرار

تعاون بين الأزهر وأكاديمية البحث العلمي ومجلة نور لتقديم مسلسل كارتوني جديد

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد