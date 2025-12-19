قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عندما ينهار العملاق يتوقف الإنترنت.. ماذا يحدث عند تعطل Cloudflare؟

Cloudflare
Cloudflare
شيماء عبد المنعم

تصدرت خدمات Cloudflare و AWS و PlayStation قائمة أكبر أعطال الإنترنت لعام 2025، بحسب تقرير من DownDetector حول الانقطاعات العالمية. 

وبناء على البيانات، سجل DownDetector ما يصل لـ 17 مليون تقرير عن مشاكل في خدمة AWS وما يصل لـ 3.9 مليون تقرير عن PlayStation، و 3.3 مليون تقرير عن Cloudflare.

ولكن حجم الانقطاع لا يقاس فقط بعدد التقارير، بل أيضا بتأثيره على الخدمات التي تعتمد على مزود واحد لتعمل بشكل سليم.

تعطل Cloudflare يؤثر على ملايين المستخدمين

في 18 نوفمبر و5 ديسمبر 2025، تعرضت شركة Cloudflare الأمريكية لتعطلات كبيرة، مما أثر على العديد من الخدمات الرقمية التي يعتمد عليها الملايين يوميا، بما في ذلك ChatGPT و Canva و Claude و إكس (المعروفة سابقا بـ تويتر). 

ولكن المفاجأة الأكبر كانت أن حتى موقع Downdetector، الأداة التي يستخدمها الكثيرون لمتابعة الأعطال، كانت معطلة بسبب نفس المشكلة في Cloudflare.

بعد الحادث الأول، أصدرت Cloudflare بيانا أوضحت فيه أن السبب يعود إلى خطأ داخلي في خوادمها. 

وأكد ماثيو برينس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن المشكلة لم تكن نتيجة لهجوم إلكتروني، بل بسبب تعديل غير صحيح في أذونات قاعدة بيانات داخلية، مما أدى إلى تضاعف حجم "ملف الميزة" الذي تستخدمه أنظمة إدارة الروبوتات، ما أثر على أداء الشبكة.

عطل جديد في Cloudflare يوقف الإنترنت للمرة الثانية في ديسمبر ويؤثر على منصات كبرى

عطل جديد في Cloudflare يوقف الإنترنت للمرة الثانية في ديسمبر ويؤثر على منصات كبرى

اليوم، تعرضت منصة Cloudflare لعطل جديد للمرة الثانية في شهر ديسمبر، مما تسبب في اضطرابات واسعة في العديد من المواقع والخدمات الكبرى. 

كان التأثير الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة التي تعتمد على Cloudflare في تسريع المحتوى وحمايته، مثل إكس (تويتر سابقا)، Reddit، Discord، و Pinterest. 

كما امتد التأثير إلى بعض الميزات الخاصة بمنصات مثل تيك توك و سناب شات، مما أدى إلى تعطل التصفح، وفشل تحميل الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى مشاكل في تسجيل الدخول والتفاعل.

تأثر أيضا عدد من المنصات العالمية المعروفة التي تعتمد بشكل مباشر على خدمات Cloudflare، مثل خدمات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات بث الموسيقى، أدوات التصميم، مواقع الألعاب، بالإضافة إلى خدمات تجارية متنوعة. 

كما واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى أدوات تقنية كانت مهمتها الأساسية رصد الأعطال نفسها، مما زاد من تعقيد الموقف.

لم يقتصر العطل على نطاق جغرافي محدد، بل امتد ليشمل مستخدمين في المنطقة العربية، حيث شهدت بعض تطبيقات التوصيل والخدمات الرقمية اضطرابات في تسجيل الدخول وتنفيذ الطلبات، ما أدى إلى شكاوى واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس التأثير الواسع لهذا العطل في مختلف أنحاء العالم.

Cloudflare 

كيف يعمل Cloudflare؟

تعد Cloudflare واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات تسريع وأمان المواقع الإلكترونية، فهي تعمل كوسيط بين المستخدمين والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم بتوجيه طلبات المستخدمين عبر خوادمها المنتشرة في أكثر من 330 مدينة حول العالم. 

وبفضل هذه الخوادم، يمكن للزوار الوصول إلى المحتوى من أقرب مركز بيانات، ما يسرع تحميل المواقع ويساعدها على التعامل مع حركة المرور الثقيلة.

تعتبر Cloudflare جزءا أساسيا من بنية الإنترنت الحديثة، حيث تعمل على حماية المواقع من الهجمات الإلكترونية مثل هجمات DDoS وتساعد في تحسين الأمان العام.

ماذا يحدث أثناء تعطل Cloudflare؟

في الحالتين اللتين شهدتا تعطلا، لم تكن المشكلة في الخوادم الخاصة بـ ChatGPT أو Canva أو إكس، بل كانت في Cloudflare نفسها، حيث لم تتمكن طلبات المستخدمين من الوصول إلى المواقع بسبب تعطيل الطبقة الوسيطة التي تشغلها Cloudflare.

ونظرا لأن العديد من الخدمات تعتمد على Cloudflare لتوجيه حركة مرور الإنترنت وحمايتها، فإن أي تعطيل في الشبكة يمكن أن يتسبب في تعطل العديد من المواقع في وقت واحد، مما يعكس تأثيرها الواسع.

لماذا يعتمد الإنترنت على Cloudflare؟

تأسست Cloudflare في 2009، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكبر الشركات في مجال تحسين سرعة وأمان المواقع الإلكترونية. 

وتقدم Cloudflare خدمات سهلة التثبيت، حيث يمكن للمواقع الصغيرة والكبيرة الاستفادة من خدماتها دون الحاجة لبنية تحتية معقدة أو تكاليف إضافية، هذه الميزة جعلتها الخيار الأول للعديد من الشركات والمواقع في جميع أنحاء العالم.

لكن هذا الاعتماد الواسع على Cloudflare يعني أن أي عطل في خدماتها يمكن أن يتسبب في تعطل العديد من المواقع في وقت واحد، وهو ما حدث مؤخرا.

Cloudflare أكبر أعطال الإنترنت انقطاع كلاود فلير تعطل Cloudflare

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

درة

بفستان أبيض .. درة تستعرض جمالها في ظهور لافت

منة عرفة

فستان بـ البِطانة.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد تكشف حقيقة چلا هشام في الحلقة العاشرة من ميد ترم

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد