عندما ينهار العملاق يتوقف الإنترنت.. ماذا يحدث عند تعطل Cloudflare؟

تصدرت خدمات Cloudflare و AWS و PlayStation قائمة أكبر أعطال الإنترنت لعام 2025، بحسب تقرير من DownDetector حول الانقطاعات العالمية.

وبناء على البيانات، سجل DownDetector ما يصل لـ 17 مليون تقرير عن مشاكل في خدمة AWS وما يصل لـ 3.9 مليون تقرير عن PlayStation، و 3.3 مليون تقرير عن Cloudflare.

ولكن حجم الانقطاع لا يقاس فقط بعدد التقارير، بل أيضا بتأثيره على الخدمات التي تعتمد على مزود واحد لتعمل بشكل سليم.

تعطل Cloudflare يؤثر على ملايين المستخدمين

في 18 نوفمبر و5 ديسمبر 2025، تعرضت شركة Cloudflare الأمريكية لتعطلات كبيرة، مما أثر على العديد من الخدمات الرقمية التي يعتمد عليها الملايين يوميا، بما في ذلك ChatGPT و Canva و Claude و إكس (المعروفة سابقا بـ تويتر).

ولكن المفاجأة الأكبر كانت أن حتى موقع Downdetector، الأداة التي يستخدمها الكثيرون لمتابعة الأعطال، كانت معطلة بسبب نفس المشكلة في Cloudflare.

بعد الحادث الأول، أصدرت Cloudflare بيانا أوضحت فيه أن السبب يعود إلى خطأ داخلي في خوادمها.

وأكد ماثيو برينس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن المشكلة لم تكن نتيجة لهجوم إلكتروني، بل بسبب تعديل غير صحيح في أذونات قاعدة بيانات داخلية، مما أدى إلى تضاعف حجم "ملف الميزة" الذي تستخدمه أنظمة إدارة الروبوتات، ما أثر على أداء الشبكة.

عطل جديد في Cloudflare يوقف الإنترنت للمرة الثانية في ديسمبر ويؤثر على منصات كبرى

عطل جديد في Cloudflare يوقف الإنترنت للمرة الثانية في ديسمبر ويؤثر على منصات كبرى

اليوم، تعرضت منصة Cloudflare لعطل جديد للمرة الثانية في شهر ديسمبر، مما تسبب في اضطرابات واسعة في العديد من المواقع والخدمات الكبرى.

كان التأثير الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة التي تعتمد على Cloudflare في تسريع المحتوى وحمايته، مثل إكس (تويتر سابقا)، Reddit، Discord، و Pinterest.

كما امتد التأثير إلى بعض الميزات الخاصة بمنصات مثل تيك توك و سناب شات، مما أدى إلى تعطل التصفح، وفشل تحميل الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى مشاكل في تسجيل الدخول والتفاعل.

تأثر أيضا عدد من المنصات العالمية المعروفة التي تعتمد بشكل مباشر على خدمات Cloudflare، مثل خدمات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات بث الموسيقى، أدوات التصميم، مواقع الألعاب، بالإضافة إلى خدمات تجارية متنوعة.

كما واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى أدوات تقنية كانت مهمتها الأساسية رصد الأعطال نفسها، مما زاد من تعقيد الموقف.

لم يقتصر العطل على نطاق جغرافي محدد، بل امتد ليشمل مستخدمين في المنطقة العربية، حيث شهدت بعض تطبيقات التوصيل والخدمات الرقمية اضطرابات في تسجيل الدخول وتنفيذ الطلبات، ما أدى إلى شكاوى واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس التأثير الواسع لهذا العطل في مختلف أنحاء العالم.

Cloudflare

كيف يعمل Cloudflare؟

تعد Cloudflare واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات تسريع وأمان المواقع الإلكترونية، فهي تعمل كوسيط بين المستخدمين والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم بتوجيه طلبات المستخدمين عبر خوادمها المنتشرة في أكثر من 330 مدينة حول العالم.

وبفضل هذه الخوادم، يمكن للزوار الوصول إلى المحتوى من أقرب مركز بيانات، ما يسرع تحميل المواقع ويساعدها على التعامل مع حركة المرور الثقيلة.

تعتبر Cloudflare جزءا أساسيا من بنية الإنترنت الحديثة، حيث تعمل على حماية المواقع من الهجمات الإلكترونية مثل هجمات DDoS وتساعد في تحسين الأمان العام.

ماذا يحدث أثناء تعطل Cloudflare؟

في الحالتين اللتين شهدتا تعطلا، لم تكن المشكلة في الخوادم الخاصة بـ ChatGPT أو Canva أو إكس، بل كانت في Cloudflare نفسها، حيث لم تتمكن طلبات المستخدمين من الوصول إلى المواقع بسبب تعطيل الطبقة الوسيطة التي تشغلها Cloudflare.

ونظرا لأن العديد من الخدمات تعتمد على Cloudflare لتوجيه حركة مرور الإنترنت وحمايتها، فإن أي تعطيل في الشبكة يمكن أن يتسبب في تعطل العديد من المواقع في وقت واحد، مما يعكس تأثيرها الواسع.

لماذا يعتمد الإنترنت على Cloudflare؟

تأسست Cloudflare في 2009، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكبر الشركات في مجال تحسين سرعة وأمان المواقع الإلكترونية.

وتقدم Cloudflare خدمات سهلة التثبيت، حيث يمكن للمواقع الصغيرة والكبيرة الاستفادة من خدماتها دون الحاجة لبنية تحتية معقدة أو تكاليف إضافية، هذه الميزة جعلتها الخيار الأول للعديد من الشركات والمواقع في جميع أنحاء العالم.

لكن هذا الاعتماد الواسع على Cloudflare يعني أن أي عطل في خدماتها يمكن أن يتسبب في تعطل العديد من المواقع في وقت واحد، وهو ما حدث مؤخرا.