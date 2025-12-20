فولكس فاجن توقف الإنتاج في دريسدن لأول مرة منذ 88 عامًا.. وصفحة جديدة للابتكار

كشفت فولكس فاجن الألمانية عن إيقاف تصنيع السيارات في مصنعها بمدينة دريسدن بألمانيا، في قرار يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الشركة قبل أكثر من 88 عاماً.

وتُعد هذه الخطوة تحولاً بارزاً في تاريخ أكبر صانعة سيارات في أوروبا، بعد أن كان المصنع، المعروف باسمTransparent Factory ، رمزاً للإبداع الهندسي والإنتاج الفاخر داخل ألمانيا.

أسباب الإغلاق تمتد إلى ضعف الأسواق والضغوط التجارية

تشير أسباب الإغلاق إلى تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة، لا سيما الصين وأوروبا، حيث سجلت مبيعات ضعيفة أثرت بشكل كبير على أداء العلامة.

كما لعبت الرسوم الجمركية الأمريكية دوراً في تقليص ربحية المبيعات في أمريكا، مما زاد من صعوبة مواصلة الإنتاج في منشآت ذات كفاءة أقل مقارنة بالمصانع الكبرى الأخرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل خطة فولكس فاجن لإدارة ميزانيتها الاستثمارية البالغة نحو 160 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، في محاولة لمواءمة الإنفاق مع التحديات الاقتصادية.

دريسدن تتحول من إنتاج السيارات إلى مركز للتطوير والابتكار

من المقرر أن يتوقف إنتاج السيارات في مصنع دريسدن مع نهاية عام 2025، لكنه لن يغلق تماماً، بل سيُعاد توظيفه كمركز بحثي وتكنولوجي، وتعمل الشركة حالياً على شراكة مع جامعة دريسدن التقنية لتحويل الموقع إلى حاضنة للبحث في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتصميم الشرائح الدقيقة.

ومن المتوقع أنها تعمل على استثمار يصل إلى 50 مليون يورو على مدى السنوات القادمة، ويُنظر إلى هذا التحول كجزء من جهود فولكس فاجن للتركيز على مستقبل التنقل والتقنيات المتقدمة، بدلاً من الاعتماد فقط على الإنتاج التقليدي.

يمثل وقف الإنتاج في مصنع دريسدن نهاية حقبة طويلة من تاريخ فولكس فاجن في التصنيع داخل ألمانيا، لكنه في الوقت نفسه بداية لمرحلة جديدة تركّز على الابتكار والتحول إلى تقنيات المستقبل، ومع استمرار التغيرات في أسواق السيارات العالمية، فإن هذه الخطوة قد تكون مؤشرًا لتحول أوسع في صناعة السيارات الأوروبية بأكملها.