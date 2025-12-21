مصادر إسرائيلية: قلق إسرائيلي بشأن طريقة نزع سلاح حماس مع مواصلة انسحاب الجيش من القطاع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر إسرائيلية" بوجود قلق إسرائيلي بشأن طريقة نزع سلاح حماس مع مواصلة انسحاب الجيش من القطاع.

يبدو أن النظام الإسرائيلي يمهد الطريق لوجود عسكري دائم في أجزاء كبيرة من قطاع غزة، وذلك وفقاً لتحليل جديد لصور الأقمار الصناعية يوثق أعمال بناء واسعة النطاق، وتوسيع البنية التحتية، واستمرار تدمير الممتلكات الفلسطينية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر.

وأظهر بحث نشرته مجموعة "فورنسيك أركيتكتشر" البحثية متعددة التخصصات، ونشرته وكالة "دروب سايت نيوز" يوم السبت، أن النظام قد بنى ما لا يقل عن 13 موقعًا عسكريًا جديدًا داخل غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، مع تسريع وتيرة توسيع وتوطيد 48 موقعًا قائمًا.