صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيز إسرائيل وجودها العسكري الدائم في غزة

يبدو أن النظام الإسرائيلي يمهد الطريق لوجود عسكري دائم في أجزاء كبيرة من قطاع غزة، وذلك وفقاً لتحليل جديد لصور الأقمار الصناعية يوثق أعمال بناء واسعة النطاق، وتوسيع البنية التحتية، واستمرار تدمير الممتلكات الفلسطينية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر.

أظهر بحث نشرته مجموعة "فورنسيك أركيتكتشر" البحثية متعددة التخصصات، ونشرته وكالة "دروب سايت نيوز" يوم السبت، أن النظام قد بنى ما لا يقل عن 13 موقعًا عسكريًا جديدًا داخل غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، مع تسريع وتيرة توسيع وتوطيد 48 موقعًا قائمًا.

تشير النتائج إلى أن القوات الإسرائيلية لم تكن تكتفي بشغل مواقع مؤقتة، بل كانت تعيد تشكيل المنطقة فعلياً بطرق تتفق مع السيطرة طويلة الأمد.

وأشار التحليل، الذي استند إلى صور الأقمار الصناعية من 10 أكتوبر إلى 2 ديسمبر، إلى أن النظام يحتفظ الآن بشبكة كثيفة من البنية التحتية العسكرية شرق ما يسمى "الخط الأصفر"، وهو حدود انسحاب جزئي مفترضة تم إنشاؤها بموجب وقف إطلاق النار.