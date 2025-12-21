الفهم المشترك أولوية.. «الكرملين» يؤكد استعداد بوتين لشرح مواقفه بشكل مُفصّل وصادق

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أي حوار محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ينبغي أن يكون قائمًا على محاولة فهم مواقف كل طرف.

وأردف بيسكوف بأن الأمر يعتمد على محاولة الفهم لا على تبادل المحاضرات، مؤكدًا أن بوتين مستعد دائمًا لشرح مواقفه بشكل مفصل وصادق ومتسق.

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح في وقت سابق بأن من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف بيسكوف في تصريح لـ«سبوتنيك»: «إذا كنا نتحدث عن حوار، فلا ينبغي أن يكون حوارًا لإلقاء الدروس على بعضنا البعض، بل حوارًا يهدف إلى فهم مواقف كل طرف. الرئيس بوتين مستعد دائمًا لشرح مواقفه لمحدثيه بشكل تفصيلي وصريح ومتسق».