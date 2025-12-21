قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ورابط استمارة التقديم .. تفاصيل عاجلة الآن
مُحاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات .. بعد قليل
هل أمر النبي بصيام أول يوم من رجب؟.. الإفتاء توضح 9 حقائق
الإعداد العشوائي سبب صدمة الجماهير.. «أبو الدهب»: الخروج المبكر كان مُستحقًا في كأس العرب
النادي مُلتزم تعاقديًا .. «بيسيرو»: ليست لي مستحقات مالية لدي نادي الزمالك منذ رحيلي
نجم الأهلي يُحذّر: منتخب مصر يمتلك الخبرات لكن الكرة ليست بالأسماء
كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النادي مُلتزم تعاقديًا .. «بيسيرو»: ليست لي مستحقات مالية لدي نادي الزمالك منذ رحيلي

بيسيرو
بيسيرو
علا محمد

كشف المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه ليس لديه أي مستحقات لدى النادي منذ رحيله عن تدريب الفريق.

وأكد بيسيرو أن نادي الزمالك كان ملتزمًا معه بكل الأمور التعاقدية، وليس لديه أي مستحقات لدى النادي.

كشف الإعلامي خالد الغندور أن ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، يتصدر قائمة أهداف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة قوية من إدارة بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور» أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تقدم بيراميدز بعرض رسمي وجاد لضم ناصر ماهر خلال الميركاتو الشتوي، على أن يتوقف حسم الصفقة بشكل نهائي على موقف وموافقة نادي الزمالك.

وأضاف الغندور: «بيراميدز جس نبض اللاعب عن طريق مقربين، وتلقى موافقة مبدئية من ناصر ماهر على فكرة الانتقال، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن».

واختتم الغندور: «ويأتي ذلك بالتزامن مع استبعاد ناصر ماهر من المشاركة في مباريات الزمالك ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث غاب عن مواجهتي كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود».

المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بيسيرو المدير الفني السابق لنادي الزمالك الزمالك ناصر ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

والدة شيماء جمال

هتخرج بعد قليل.. إنهاء اجراءات الافراج عن والدة شيماء جمال| خاص

دعاء اول ليلة في شهر رجب

دعاء أول ليلة في شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

ترشيحاتنا

القمر

اكتشاف مثير على الجانب البعيد للقمر.. ماذا وجدت الصين في الفضاء؟

الفضاء

الرحلة التاريخية إلى حافة الفضاء.. ماذا يعني إرسال أول مستخدم لكرسي متحرك إلى خارج الأرض؟

الانهار الجليدية

كارثة مناخية جديدة.. الأرض على موعد مع فقدان 100 ألف نهر جليدي

بالصور

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد