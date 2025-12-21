مدرب الجونة: أشركنا 4 لاعبين «تحت السن» أمام بيراميدز.. وكأس عاصمة مصر فرصة حقيقية لنا |فيديو

أكد أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق الجونة، أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل محطة مهمة لفريقه على مستوى تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر الشابة، مشيرًا إلى أنه دفع بأربعة لاعبين تحت السن خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة.

وقال بيبو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الجهاز الفني يتعامل مع البطولة باعتبارها فرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة الشباب، للوقوف على مستواهم واكتسابهم خبرات المباريات القوية.

وأضاف المدير الفني للجونة أنه تحدث مع لاعبيه بشأن حظوظ الفريق في البطولة، مؤكدًا لهم أن فرص الجونة ستكون كبيرة حال التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل طبيعة المنافسة وقصر عدد المباريات في هذه المرحلة.

وتطرّق بيبو للحديث عن أيمن الرمادي، قائلًا إنه يعتبره أستاذه في مجال التدريب، مؤكدًا احترامه الكبير له والاستفادة من خبراته، مشددًا في الوقت نفسه على أن الجهاز الفني للجونة سيعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مواجهة البنك الأهلي المقبلة.