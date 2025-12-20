الجونة يهزم شباب بيراميدز بثنائية في كأس عاصمة مصر

انتهت مباراة الجونة وشباب بيراميدز بفوز الجونة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف الجونة الوحيد في الشوط الأول عن طريق محمد النحاس في الدقيقة 23 قبل أن يحرز علي الزاهدي الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وبهذه النتيجة يحصد الجونة ثلاثة نقاط في مشواره بدور المجموعات، بينما مازال يسعى شباب بيراميدز لتصحيح الأوضاع خلال اللقاءات المقبلة من اجل تصحيح المسار وتحقيق نتيجة إيجابية .

وخاض الجونة المباراة بتكشيل مكون من :-

ـ حراسة المرمى: أحمد مسعود

ـ خط الدفاع: خالد صديق – هشام وائل – صبري الشيمي – أحمد بليه.

ـ خط الوسط: نور السيد – صامويل أموشان – رضا صلاح.

ـ خط الهجوم: آدهم الرفاعي – محمد النحاس – علي الزاهدي

بينما خاض شباب بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر علي حمودة.

خط الهجوم: زياد نواوي.