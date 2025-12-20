الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر

انتهي الشوط الأول من مباراة الجونة وشباب بيراميدز بتقدم الجونة بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء هدف الجونة الوحيد في الشوط الأول عن طريق محمد النحاس في الدقيقة 23.

وخاض الجونة المباراة بتكشيل مكون من :-

ـ حراسة المرمى: أحمد مسعود

ـ خط الدفاع: خالد صديق – هشام وائل – صبري الشيمي – أحمد بليه.

ـ خط الوسط: نور السيد – صامويل أموشان – رضا صلاح.

ـ خط الهجوم: آدهم الرفاعي – محمد النحاس – علي الزاهدي

بينما خاض شباب بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر علي حمودة.

خط الهجوم: زياد نواوي.