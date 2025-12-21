قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
أخبار العالم

رغم الرسوم الجمركية.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 13.7% خلال نوفمبر 2025

التجارة الكورية
التجارة الكورية
أ ش أ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية ، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بمقدار 13.7% على أساس سنوي في نوفمبر بفضل الزيادة الملحوظة في شحنات الطرز الصديقة للبيئة والهجينة.


وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن قيمة صادرات السيارات بلغت 6.4 مليارات دولار في نوفمبر بزيادة 13.7% على أساس سنوي لتسجل ثاني أكبر قيمة لشهر نوفمبر على الإطلاق، ما يعزى إلى تأثيرة القاعدة، إذ تراجعت صادراتها في نوفمبر من العام الماضي بسبب اضطرابات الشحن المرتبطة بالثلوج، مشيرة إلى أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة زادت بنسبة 23.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل إلى 78,436 وحدة، مسجلة بذلك زيادة على أساس سنوي للشهر الحادي عشر على التوالي ،ومن بين الطرز الصديقة للبيئة، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 39.8% إلى 54,296 وحدة في نوفمبر.


وأشار البيان إلى أنه وبحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل إلى 2.69 مليار دولار، منهية بذلك تراجعا للشهر الثامن على التوالي تأثرا بسياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية.


وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.4% إلى 820 مليون دولار، بينما زادت الصادرات إلى الدول الآسيوية والشرق الأوسط بنسبتي 32.1% و8.0% إلى 730 مليون دولار و520 مليون دولار على التوالي.


و في سياق متصل قالت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية ، إن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة قفزت بنسبة 82.6% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، بينما تراجعت صادرات السيارات الجديدة بشكل طفيف.


وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن قيمة صادرات السيارات المستعملة بلغت خلال أول 11 شهرا من هذا العام 8.4 مليارات دولار مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي ،وخلال الفترة نفسها، ارتفعت صادرات السيارات بما في ذلك السيارات الجديدة بنسبة 2% إلى 64.7 مليار دولار، لتشكل السيارات المستعملة 12.7% من إجمالي صادرات السيارات، مرتفعة من 6.1%.


و أوضحت أنه وباستثناء السيارات المستعملة، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 4.2% لتصل إلى 57.6 مليار دولار ويعزى ذلك على ما يبدو إلى الرسوم الجمركية الأمريكية بالإضافة إلى سعي مجموعة هيونداي موتور لتوسيع إنتاجها في الخارج.


واحتلت قرجيزستان المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات من السيارات المستعملة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بواقع 2.26 مليار دولار وتليها روسيا (909 ملايين دولار) وكازاخستان (664 مليون دولار) والإمارات العربية المتحدة (337 مليون دولار) وتركيا (264 مليون دولار).
 

وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الزيادة الملحوظة في شحنات الطرز الصديقة للبيئة والهجينة صادرات السيارات الصديقة للبيئة

