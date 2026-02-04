خماسية تاريخية.. الزمالك يسجل خمسة أهداف في الدوري لأول مرة منذ أكثر من عامين

حقق نادي الزمالك فوزًا لافتًا في الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة، في إنجاز لم يتحقق منذ 21 أكتوبر 2023، حين فاز الأبيض بخماسية على حساب فريق سموحة.

وتُعد هذه الخماسية الأولى للزمالك في بطولة الدوري منذ 837 يومًا، لتكسر صيامًا طويلًا للفريق عن تسجيل خمسة أهداف في لقاء واحد بالمسابقة المحلية، وتؤكد التحسن الكبير في الأداء الهجومي خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الفوز ليمنح الزمالك دفعة معنوية قوية في مشواره بالدوري المصري، ويعزز آماله في مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة خلال الجولات المقبلة.