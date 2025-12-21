سؤال في النواب حول خطط الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول

توجه المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والموارد المائية والرى والمالية حول مدى جاهزية وخطط الحكومة لمواجهة مخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، خاصةً في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري لما لهذه المحافظات من طبيعة جغرافية تجعلها أكثر عرضة للأضرار.

وأكد "خضراوي"، أن السنوات الماضية شهدت مشاهد “غرق” متعددة ومتكررة لشوارع المدن والقرى نتيجة الأمطار والسيول، الأمر الذي تسبب في شلل مروري وخسائر مادية جسيمة، ما يستدعي هذه المرة تحركاً استباقياً لا انتظاراً للكارثة متسائلاً : ما حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها هذا العام لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار والسيول؟ وهل تم وضع خطة عاجلة لصيانة وتطهير المصارف والبالوعات استعداداً لموسم الشتاء؟ وكيف ستتم مواجهة القصور في المعدات والآليات ؟ وهل هناك خطة للتنسيق الفوري بين الأجهزة المحلية وهيئة الأرصاد العامة لمتابعة التنبؤات الجوية؟.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من الحكومة مضاعفة الموارد المالية المخصصة لهيئات وشركات النظافة على مستوى جميع المحافظات وعلى وجه الخصوص محافظات الدلتا والوجه البحرى وتزويدها بالسيارات والمعدات اللازمة لشفط وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء غرف عمليات مركزية داخل كل محافظة تعمل على مدار الساعة خلال موسم الشتاء وتخصيص فرق تدخل سريع لشفط المياه من الشوارع الرئيسية فور هطول الأمطار.

وتقدم المهندس عبد السلام خضراوي ب 5 اقتراحات للحكومة للاستفادة من مياه الأمطار خلال فصل الشتاء وهي:



1. إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار سواء خزانات أرضية أو علوية في المباني العامة والمدارس والمصانع لتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدامها في الري وأعمال النظافة.



2. استغلال مياه الأمطار في ري المساحات الخضراء من خلال توجيه مياه الأمطار لري الحدائق العامة، وأشجار الطرق، والمسطحات الخضراء بدلاً من الاعتماد على مياه الشرب.



3. إعادة تغذية الخزان الجوفى من خلال إنشاء آبار وسدود ترشيحية لتجميع مياه الأمطار والمساعدة في إعادة شحن المياه الجوفية، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الجافة.



4. تطوير شبكات تصريف الأمطار وذلك منخلال تحديث وتوسيع شبكات صرف مياه الأمطار بحيث تسمح بتجميع المياه وإعادة توجيهها إلى مناطق الاستفادة بدلاً من إهدارها أو تسببها في تجمعات مائية.



5. التوعية المجتمعية وترشيد الاستخدام من خلال إطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية الاستفادة من مياه الأمطار، وتشجيع استخدام أنظمة بسيطة لتجميع المياه في المنازل والمنشآت الخاصة ، مؤكداً أن الاستفادة المثلى من مياه الأمطار تمثل أحد الحلول المستدامة لمواجهة تحديات نقص المياه، وتسهم في دعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.