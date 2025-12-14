سؤال برلماني بشأن إجراءات مواجهة وقائع التحرش بالمدارس

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة تجاه المدارس محل وقائع التحرش .

وتساءلت" سعيد" في سؤالها عن وضع المدارس التي لا تحتوي علي كاميرات مراقبة؟ و ما وضع المدارس الحكومية من هذه الوقائع؟ و ما هي الخطط الاستباقية لحماية الأطفال في المدارس من وقائع التحرش ؟ و من يضمن أن الأطفال الملتحقين بمدارس البسطاء لم يتعرضوا لمثل هذه الجرائم ؟

كما تساءلت عضو البرلمان عن قدرة الوزارة الاشرافية و الإدارية لتشرف على هذه المدارس في ظل عدم تعيين للمدرسين و الإداريين ؟ و ما هي آليات الرقابة علي القطاع الخاص في التعليم ؟! و ما هي معايير اختيار العاملين بالمدارس ؟ .

وشددت عضو النواب على دور الاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين في المساهمة في اكتشاف أي انحراف او تغيير نفسي للأطفال ، إلى جانب الإشراف الإداري و المالي للوزارة علي المدارس محل الوقائع للتصدي لهذة الجريمة و حماية أطفالنا .