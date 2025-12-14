إحالة كويتي متهم بالتحرش بفتاة على كورنيش النيل إلى المحاكمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة الشاب الكويتي المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات على كورنيش النيل إلى المحاكمة الجنائية.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب كويتي لاتهامه بالتحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يحاول التحرش بفتاة في أحد الشوارع بمنطقة أبراج نايل سيتي بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وتضمن مقطع الفيديو إحدى الفتيات كانت تسير وهي ترتدي بالطو أسود اللون، في أحد الشوارع بعد خروجها من العمل لتتفاجأ بشاب عربي الجنسية وهو في حالة سُكر يقوم بمضايقتها والتحرش بها.