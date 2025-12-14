إحالة عاطل للمحكمة بتهمة التحرش بفنانة في منطقة النزهة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة لمحكمة الجنح.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من فنانة شهيرة تفيد بأنها أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم قام شخص بالتعدي عليها والتحرش بها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم تحرش بالفنانة أثناء سيرها فى الشارع بالنزهة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.