قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال
نتيجة كلية الشرطة 2025.. أعداد المتقدمين والمقبولين من جميع المحافظات للعام الجديد
4فئات | خطوات التسجيل في برنامج الدعم النقدي 2026 والمستندات المطلوبة
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة داخل المسجد.. أقوال شاهد تحول وفاة الخطيب من قــ.تل عمد إلى خطأ

تعبيرية
تعبيرية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهما يعمل طبيبا صيدليا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد، واستمعت النيابة إلى جار الضحية، وهو أحد شهود الواقعة.

جار الضحية - شاهد على الجريمة

س: ما صلتك بالمتوفى إلى رحمة مولاه ؟
ج / هو جاري من ساعة ما وعيت على الدنيا وعنده ٦٧ سنة.
س: وهل شاهدت واقعة الوفاة للمجني عليه سالف الذكر؟
ج: أيوة.


س: ما تفصيلات حدوث إصابة المجني عليه تحديداً والتي أودت بحياته؟
ج: اللي حصل إن يوم الحد اللي فات ده اجازتي من كل أسبوع كنت قاعد مع صاحبي على قهوة الصعيدي، اللى عندنا في وسط البلد. 

وإحنا قاعدين صاحبي جاله تليفون إن عيلة تانية  ماسكين في والدك وفيه خناقة أمام وداخل المسجد، فجريت أنا وهو ناحية المسجد نشوف فيه إيه، روحت لقيت الناس كلها ماسكة في بعضهم وبيحدفوا طوب على بعض، ولقيت الشيخ الله يرحمه ماسك قالب طوب وحدفه على المتهم  وكان رده عليه “إنت راجل كبير مش هضربك علشان لو ضربتك هتموت في إيدي.

قام الشيخ مسك قالب طوب تاني وحدفه بردو عليه، فقام المتهم من غله من وجع الضربة اللي انضربها مسك قالب طوب وضارب الشيخ في راسه من ورا ضربة جامدة، ولقينا الشيخ  الله يرحمه وقع على الأرض والناس كلها اتلمت تحجز ما بين العيلتين، والموضوع خلص على كده.

روحت بعدها على بيتي عند كوبري بيومي، ومن يوم الاتنين لحد
امبارح وانا في شغلي كل يوم من وقت العصر لحد بعد نص الليل بساعة او ساعتين، بفرش في شارع العريش في الهرم - الجيزة، والنهاردة كان إجازتي عرفت الصبح ان الشيخ توفاه الله، وأن أولاده رايحين القسم، فقلت اروح اشهد باللي شفته لقيت القسم باعتينني على هنا في النيابة وهو ده كل اللي أعرفه.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه، وكان ذلك إثر خلاف استعر بينهما، فقام على أثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه، وما إن ظفر به حتى صدم رأسه بأداة تالية الوصف، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

صيدلي قاتل طبيب قاتل وفاة الشيخ قتل الشيخ جريمة داخل المسجد إحالة المتهم بقتل خطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025

ترشيحاتنا

ورشة عمل

«الصحة» تنظم ورشة عمل حول القواعد المنظمة لإعداد الموازنات على أساس البرامج والأداء

المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر

القومي لحقوق الإنسان: تلقينا 2103 شكاوى تتعلق بادعاءات انتهاك الحقوق المدنية والسياسية

صندوق رعاية المبتكرين

صندوق رعاية المبتكرين يدعم فرق الجامعات بالبطولة الإفريقية والعربية للبرمجة

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد