حريات الصحفيين تدين الاعتداء على الزميل عبده مغربي

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها مع الزميل الصحفي عبده مغربي، وإدانتها للاعتداء المسلح الذي تعرض له، من قبل محسوبين على مرشح برلماني في محافظة قنا، عقاباً له على قيامه بدوره المهني، في محاولة لترهيب الصحفيين ومنعهم من فضح الانتهاكات.

وتثمن اللجنة التحرك السريع من جانب الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة، مشددة على أنها تنظر ببالغ الجدية إلى هذا الحادث الذي يمثل تعدياً على سلامة الزميل وحقه الأصيل في ممارسة عمله الصحفي بحرية وموضوعية، وهو الدور المنوط به لنقل الحقيقة وخدمة الشأن العام.

وأكدت اللجنة أن محاولة ترهيب الصحفيين أو الضغط عليهم لمجرد قيامهم بواجبهم المهني هو أمر مرفوض يتنافى مع مبادئ حرية التعبير وشفافية العمل السياسي.

وأعلنت اللجنة تضامنها مع الزميل ودعمه بكافة السبل القانونية والنقابية، مطالبة بضرورة ضبط باقي المتورطين في الحادث ومحاسبة من يقف خلفهم.

وناشدت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير التحقيق بشكل عادل وشفاف ومحاكمة المتورطين فيه.