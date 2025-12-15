قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
حوادث

المصريون بالخارج يواصلون التصويت اليوم في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية

انتخابات
انتخابات
إسلام دياب

واصل المصريون بالخارج، التصويت في اليوم الأول لإعادة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية في 55 دائرة قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة التصويت بها.


وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة القاهرة بالدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»، الدائرة الخامسة «حدائق القبة»، الدائرة العاشرة «المطرية»، الدائرة الحادية عشر «المرج»، الدائرة الخامسة عشر «الخليفة»، الدائرة السابعة عشر «البساتين»، الدائرة التاسعة عشر «حلوان»، وفى محافظة القليوبية تجرى الإعادة في الدائرة الأولى «بنها»، الدائرة الثانية «طوخ»، الدائرة الرابعة «قليوب»، الدائرة الخامسة «الخانكة»، الدائرة السادسة «شبين القناطر»، وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة»، الدائرة الثانية «مركز المنصورة»، الدائرة الثالثة «بلقاس»، الدائرة الرابعة «طلخا»، الدائرة الخامسة «دكرنس»، الدائرة السادسة «منية النصر»، الدائرة السابعة «المنزلة»، الدائرة الثامنة «ميت غمر»، الدائرة التاسعة «أجا»، الدائرة العاشرة «السنبلاوين».   


كما تجرى الإعادة في محافظة المنوفية فى الدائرة الأولى «شبين الكوم»، الدائرة الثانية «قويسنا»، الدائرة الثالثة «تلا»، الدائرة الرابعة «أشمون»، الدائرة الخامسة «الباجور»، الدائرة السادسة «منوف»، وفى محافظة الغربية بالدائرة الأولى «أول طنطا»، الدائرة الثانية «كفر الزيات»، الدائرة الثالثة «قطور»، الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»، الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»، الدائرة السادسة «سمنود»، الدائرة السابعة «زفتى»، وفى محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى «كفر الشيخ»، الدائرة الثانية «سيدى سالم»، الدائرة الثالثة «الحامول»، الدائرة الرابعة «دسوق»،

 وفى محافظة الشرقية بالدائرة الأولى «أول الزقازيق»، الدائرة الثانية «بلبيس»، الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»، الدائرة الخامسة «أبو كبير»، الدائرة السادسة «ديرب نجم»، الدائرة السابعة «فاقوس»، الدائرة الثامنة «أبو حماد»، الدائرة التاسعة «الحسينية».

 وفى محافظة دمياط بالدائرة الثانية «كفر سعد»، وفى محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى «أول بور فؤاد» وفى محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية»، الدائرة الثانية «القنطرة غرب»، الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة»، وفى محافظة السويس بالدائرة الأولى «السويس»، وفى محافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة»، وفى محافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور».

المصريون بالخارج التصويت مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

