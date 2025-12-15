بعد هجوم سيدني.. حدث أمني بمحيط حفل إسرائيلي في هولندا

شهدت هولندا توترات أمنية عقب اشتباكات عنيفة حول حفل إسرائيلي، حيث اعتقلت الشرطة الهولندية 22 شخصا.

مواجهات مع قوات الأمن

ووقعت الإشتباكات بين الإسرائيلين أثناء تجمعهم في حفل بمناسبة ثقافية أو دينية، و بين عدد من المعارضين، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأدت الاشتباكات إلى إصابات طفيفة وأضرار مادية، مع استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات.

وأدانت السلطات الهولندية العنف وتعهدت بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية التجمعات، مع تحقيقات جارية لتحديد المتورطين.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالصراعات الإقليمية، خاصة بعد أحداث مثل هجوم شاطئ بوندي في أستراليا.

هجوم سيدني

وكانت الشرطة الاسترالية قد أعلنت أمس مصرع 15 شخصا وإصابة العشرات الآخرين في إطلاق نار وقع بشاطئ "بوندي" في مدينة "سيدني".

وأظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية اليهودية الاسترالية مسلحين اثنين يطلقان النار على الشاطئ، بينما كانا يرتديان ملابس سوداء، ويحملان بنادق، وقد استهدف الهجوم احتفالا مقاما على الشاطىء بمناسبة عيد "الحانوكا" اليهودي.