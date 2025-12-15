قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط مخاوف تقييمات الذكاء الاصطناعي

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، متأثرة بخسائر حادة في أسهم قطاع التكنولوجيا، بعدما أثارت توجيهات ضعيفة من شركات أمريكية كبرى مخاوف المستثمرين بشأن مبالغة الأسواق في تقييمات الأسهم المدفوعة بزخم الذكاء الاصطناعي.


وسجلت الأسهم الصينية تراجعات أقل مقارنة بنظيراتها الإقليمية، غير أن سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، إلى جانب استمرار القلق حيال أزمة القطاع العقاري، أبقت شهية المستثمرين محدودة تجاه أسواق البر الرئيسي وهونج كونج.


وانخفض مؤشرا شنجهاي 300 وشنجهاي المركب بنحو 0.1% لكل منهما، متكبدين خسائر أقل من معظم الأسواق الآسيوية، نتيجة انخفاض انكشافهما على تجارة الذكاء الاصطناعي العالمية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


لكن أسواق الصين الرئيسية ظلت تحت ضغط المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة عقب صدور مجموعة من القراءات الضعيفة لشهر نوفمبر، فقد جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة دون التوقعات في أكتوبر، فيما سجل الاستثمار في الأصول الثابتة – وهو مقياس رئيسي للإنفاق الاستثماري – انكماشاً بوتيرة أكبر من المتوقع.


كما استمرت المخاوف المرتبطة بأزمة الديون في سوق العقارات الصينية، لا سيما بعد فشل شركة تشاينا فانكي المدعومة من الدولة في الحصول على موافقة حاملي السندات لتأجيل سداد مستحقات سند محلي يستحق في 15 ديسمبر وتراجع سهم فانكي بنسبة 2.4% في تداولات شنتشن، بينما سجلت أسهم عقارية أخرى خسائر مماثلة.


وكانت البورصات الآسيوية المثقلة بأسهم التكنولوجيا الأسوأ أداءً، إذ هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.4%، بينما تراجع نيكي 225الياباني وهانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.2% و0.8% على التوالي.


وجاء هذا التراجع انعكاساً للخسائر الحادة التي تكبدتها نظيراتها الأميركية يوم الجمعة، عقب توجيهات هوامش أرباح متوسطة من شركة برودكومالمصنعة لرقائق خوادم الذكاء الاصطناعي، ما تسبب في موجة بيع واسعة في القطاع.


وعلى نطاق أوسع، تراجعت معظم الأسواق الآسيوية، مع بعض الاستثناءات إذ ارتفع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.1%، مستفيداً من وزن أقل لأسهم التكنولوجيا، وبعدما أظهر مسح استمرار قوة الإنفاق الرأسمالي لدى كبرى الشركات المصنعة.


كما يترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان المركزي خلال هذا الأسبوع.


وفي أستراليا، انخفض مؤشر ASX 200 بنسبة 0.5%، وسط حالة من القلق في الأسواق المحلية بعد حادث إطلاق نار في شاطئ بوندي أسفر عن مقتل 15 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.


كما تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيفتـي 50 الهندي بنسبة 0.2%، بعدما أغلق المؤشر على ارتفاع يوم الجمعة عقب صدور قراءة معتدلة لمعدل التضخم الاستهلاكي.

