رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

استقبل القاضي/ عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بمكتبه بديوان عام المحكمة، الدكتور/ إسماعيل سليم، رئيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وقد صاحب السيد رئيس المركز نازك الوكيل مدير إدارة المؤتمرات والتدريب والعلاقات الخارجية.

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي مشترك لـتعزيز الروابط المهنية وتوحيد الجهود، تكلل بالتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين محكمة النقض والمركز.

يهدف هذا البروتوكول إلى تفعيل آليات تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين المؤسستين، مما يدعم تحديث المعرفة وتعميق الفهم المشترك للقضايا ذات الصلة بتطبيق أحكام التحكيم التجاري الدولي.

كما أكد القاضي عاصم الغايش على أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل المنشود بين القضاء الرسمي والتحكيم الخاص ، بما يضمن سيادة القانون ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل سليم بالدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض في دعم وتطوير البنية التشريعية والقضائية التي تحكم مجال التحكيم التجاري في مصر.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدورع التذكارية تعبيراً عن عمق العلاقات بين المؤسستين.