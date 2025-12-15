قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحذير عاجل من القومي للاتصالات بشأن هذا الرسائل والمكالمات.. فيديو

البهى عمرو

في الآونة الأخيرة، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا عاجلًا بشأن الرسائل والاتصالات مجهولة المصدر، مؤكدين أن هذه الرسائل يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا وتؤدي إلى عمليات اختراق تهدف إلى الإضرار أو استغلال البيانات الشخصية الموجودة على الهاتف الذي تم اختراقه.

وحذر المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من هجمات اختراق الهواتف الحديثة، موضحًا أن رسالة التحذير موجه للمواطنين الذين يحملون هواتف من أول الجيل الثالث حتى الجيل الخامس.

أضاف المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن جميع الهواتف الموجودة بمصر موصلة بالانترنت، وهذا يعني أن العالم بالكامل أصبح قرية واحدة، وأن هذا الأمر يجعل اختراق الهواتف أمر سهل من قبل البعض.

أوضح أن بيان الجهاز كان هدفه التوعية، ومن أجل حماية البيانات عبر الموبايل،  والجهاز يواصل جهوده المكثفة للتوعية بالمخاطر الرقمية التي يتعرض لها المستخدمون يوميًا، وفي مقدمتها الروابط مجهولة المصدر والبرامج غير الموثوقة، التي قد تأني كرسالة على الموبايل.

لا تفتح رسائل مجهولة الهوية



أشار إلى أن كل مواطن عليه عدم فتح  أي لينك يصل من مصدر غير معلوم، لأن بعض هذه الروابط تحتوي على فيروسات أو برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الهاتف أو سرقة البيانات، ولذلك نؤكد " لا تفتح رسائل مجهولة الهوية".

طالب من المواطنين بعمل رقم سري لكل تطبيق أو أي برنامج على الموبايل، لا يكون الدخول عليه ليس بالأمر السهل، وأن يتم ربط هذه الأمر برقم الموبايل، لاستلام رسالة نصية من أجل فتح التطبيق، فهذا الأمر سيصعب عمليات الاختراق.

بلاش تفتح لو جالك اتصال من دولة خارجية



أوضح أن معظم الاختراقات تكون من خلال الرسائل عبر الموبايل، لكن إذا تلقى المواطن اتصالا هاتفيا من رقم دولي، أو م، أي دولة خارجية ولا يعلم صاحب الرقم عليه عن الفتح.

تنظيم الاتصالات الاتصالات الموبايل عمليات اختراق القومي لتنظيم الاتصالات

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

