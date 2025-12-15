تحذير عاجل من القومي للاتصالات بشأن هذا الرسائل والمكالمات.. فيديو

في الآونة الأخيرة، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا عاجلًا بشأن الرسائل والاتصالات مجهولة المصدر، مؤكدين أن هذه الرسائل يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا وتؤدي إلى عمليات اختراق تهدف إلى الإضرار أو استغلال البيانات الشخصية الموجودة على الهاتف الذي تم اختراقه.

وحذر المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من هجمات اختراق الهواتف الحديثة، موضحًا أن رسالة التحذير موجه للمواطنين الذين يحملون هواتف من أول الجيل الثالث حتى الجيل الخامس.

موبايل

أضاف المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن جميع الهواتف الموجودة بمصر موصلة بالانترنت، وهذا يعني أن العالم بالكامل أصبح قرية واحدة، وأن هذا الأمر يجعل اختراق الهواتف أمر سهل من قبل البعض.

أوضح أن بيان الجهاز كان هدفه التوعية، ومن أجل حماية البيانات عبر الموبايل، والجهاز يواصل جهوده المكثفة للتوعية بالمخاطر الرقمية التي يتعرض لها المستخدمون يوميًا، وفي مقدمتها الروابط مجهولة المصدر والبرامج غير الموثوقة، التي قد تأني كرسالة على الموبايل.

لا تفتح رسائل مجهولة الهوية





أشار إلى أن كل مواطن عليه عدم فتح أي لينك يصل من مصدر غير معلوم، لأن بعض هذه الروابط تحتوي على فيروسات أو برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الهاتف أو سرقة البيانات، ولذلك نؤكد " لا تفتح رسائل مجهولة الهوية".

طالب من المواطنين بعمل رقم سري لكل تطبيق أو أي برنامج على الموبايل، لا يكون الدخول عليه ليس بالأمر السهل، وأن يتم ربط هذه الأمر برقم الموبايل، لاستلام رسالة نصية من أجل فتح التطبيق، فهذا الأمر سيصعب عمليات الاختراق.

بلاش تفتح لو جالك اتصال من دولة خارجية





أوضح أن معظم الاختراقات تكون من خلال الرسائل عبر الموبايل، لكن إذا تلقى المواطن اتصالا هاتفيا من رقم دولي، أو م، أي دولة خارجية ولا يعلم صاحب الرقم عليه عن الفتح.