سؤال برلماني بشأن حوادث التحرش في المدارس

قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها تقدمت بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ما تردد خلال الفترة الماضية من حوادث تحرش داخل بعض المدارس، وما تمثله من خطورة بالغة على سلامة الطلاب وأمنهم النفسي والاجتماعي.

وأكدت النائبة في بيان لها أن هذه الوقائع، حال ثبوتها، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتثير حالة من القلق المشروع لدى أولياء الأمور والمجتمع، مشددة على ضرورة التصدي الحاسم لأي تجاوزات تمس أمن الطلاب.

وطالبت النائبة هناء أنيس رزق الله بالكشف عن حقيقة هذه الوقائع، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، وآليات المحاسبة التي تم تطبيقها بحق المتورطين، إلى جانب خطط الوزارة لتشديد الرقابة داخل المدارس ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشددت على أهمية تفعيل برامج التوعية النفسية والسلوكية للطلاب والمعلمين، ووضع آليات واضحة وآمنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي انتهاكات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة الطلاب وتصون قيم المجتمع.