أحمد فتوح .. آخر تطورات إصابة نجم الزمالك وحقيقة استبعاده من بطولة السوبر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إصابة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لن تمنعه من السفر إلى الإمارات والمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن الإصابة التي تعرض لها فتوح خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش عبارة عن كدمة في الرأس، ولن تؤثر على مشاركته في المباريات، مشيراً إلى أن اللاعب سيسافر مع بعثة الزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين، بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني لم يُقدم على استبدال اللاعب أثناء المباراة، تجنباً لإجراءات البروتوكول الطبي الخاص بحالات إصابات الرأس، خصوصاً بعد تأكد الجهاز الطبي من أن حالته لا تستدعي القلق.

وتغادر بعثة الزمالك مساء اليوم إلى الإمارات، استعداداً لخوض منافسات السوبر المصري، حيث يلتقي الفريق مع بيراميدز يوم الخميس المقبل في نصف نهائي البطولة.



