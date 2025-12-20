سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 20-12-2025

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في أول تعاملات له صباح اليوم السبت الموافق 20-12-2025.

أشهر عيار ذهب

وتراجع سعر أكثر أعيرة الذهب انتشارا بقيمة 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

وسجل سعر الذهب استقرار في بداية تعاملات اليوم السبت؛ لليوم الثاني على التوالي دون تغيير.

انخفاض طفيف

ومع مطلع تعاملات مساء اليوم، سجل سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفًا ليجمد بذلك خسائره الأسبوعية .

الذهب يستمر في التراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة في تعاملات أمس مقارنة بما كان عليه الخميس الماضي

انخفاض أسبوعي

وسجلت معدلات تراجع الذهب في نهاية تعاملات الأسابيع السابقة أكثر من 650 جنيه في المتوسط على مستوي الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5750 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة حوالي 6571 جنيه للبيع و 6600 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4928 جنيه للبيع و 4950 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيه للبيع و 3850 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4329 دولار للبيع و 4330 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للشراء و 46.2 ألف جنيه للشراء

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، ، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يُعوَّل عليها في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

يأتي التراجع في إطار عمليات جني أرباح بعد وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع

وتعد الضغوط الحالية على الذهب محدودة، في ظل استمرار توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.