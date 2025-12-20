لا تقل أهمية عن الفرو الطبيعي، فالعديد يفضل البالطو أو الجاكيت المصنوع من الفرو الصناعي لمقاومته الرطوبة وسهولة التنظيف.

ومع ذلك، يحتاج أيضًا إلى طرق تنظيف طبيعية للحفاظ على الملمس واللون، خاصة في بداية الشتاء عندما تبدأ الأيام الباردة.

لماذا يحتاج الفرو الصناعي للعناية؟

الفرو الصناعي قد يتحمل الماء أكثر من الطبيعي، لكنه مع الاستخدام المستمر يمكن أن يفقد نعومته أو يصبح متشابكًا. التنظيف المنتظم يحافظ على الشكل ويطيل العمر الافتراضي للجاكيت.

خطوات تنظيف الفرو الصناعي طبيعيًا

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

إزالة الغبار والأوساخ السطحية:

استخدمي فرشاة ناعمة أو قطعة قماش جافة لفك الشعر ورفع الغبار.

يمكن القيام بذلك مرة أو مرتين أسبوعيًا.

غسل البقع الطفيفة

اخلطي ماء فاتر مع قليل من صابون الأطفال أو الصابون الخفيف.

بللي قطعة قماش بالقليل من المحلول، وامسحي البقعة بلطف.

تجنبي الغمر الكامل بالماء إلا إذا كانت التعليمات على البطاقة تسمح بذلك.

التجفيف الطبيعي:

ضعي الجاكيت على شماعة عريضة في مكان جيد التهوية.

لا تستخدمي مكواة أو مجفف حراري لتجنب تلف الشعر الصناعي.

فرش الشعر بعد الجفاف:

بعد أن يجف الفرو، استخدمي فرشاة ناعمة لإعادة ترتيب الشعر وجعل الفرو يبدو كالجديد.

نصائح إضافية: