أمير المصري يكشف كواليس فيلم GIANT وصعوبات واجهته أثناء التصوير

أعرب الفنان أمير المصري، عن سعادته الكبيرة بمشاركته بفيلمين ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية.

وأوضح أمير المصري، خلال لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد أن الاستعداد للدور تطلب تدريبات مكثفة استمرت 12 ساعة يوميًا، شملت الملاكمة، ودراسة حركات الجسد داخل الحلبة، إلى جانب الاستعانة بمدرب حركات ومدرب لهجة، من بينهم بولي بينيت، التي سبق أن عمل معها في مسلسل «The Crown».

وقال أمير المصري إن فيلم «Giant» يُعد من أصعب الأدوار التي قدمها خلال مشواره، نظرًا لقصر فترة التحضير التي لم تتجاوز أربعة أسابيع، اضطر خلالها إلى فقدان وزن، والتدرب على اللهجة، وفهم أبعاد الشخصية وعلاقاتها، خاصة علاقتها بالأب والأب الروحي الملاكم بريندان إينجل.

وأشار أمير المصري إلى أن أكثر ما يجمعه بشخصية الفيلم هو العناد والإصرار، مؤكدًا أن رحلته الفنية شهدت العديد من الرفض على مدار أكثر من 15 عامًا، لكنه تعلّم أن كل مرحلة رفض تقوده في النهاية إلى الفرصة المناسبة.

كما عبّر المصري عن امتنانه لمشاركة فيلمه الآخر «The Stories» في المهرجان، مشيدًا بالمخرج أبو بكر شوقي، وواصفًا إياه بأحد أبرز المخرجين الصاعدين في الشرق الأوسط، ومؤكدًا أن ردود الفعل الإيجابية من الجمهور وصنّاع العمل كانت مصدر فخر وسعادة له.

