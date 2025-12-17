سبعة أفلام من مهرجان البحر الأحمر في القائمة الأولى للأوسكار

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختيار سبعة أفلام عرضت في الدورة الخامسة للمهرجان للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، في خطوة تؤكد المكانة المتنامية للمهرجان كمنصة مهمة لدعم السينما العربية والعالمية.



الأفلام المختارة هي: "اللي باقي منك"، "كوكوهو"، "مناوبة متأخرة"، "فلسطين 36"، "العميل السري"، "صراط"، و"صوت هند رجب"، وتغطي هذه الأعمال مجموعة متنوعة من المواضيع والأساليب السينمائية، ما يعكس الاهتمام بالتجارب الإبداعية المتجددة وروح الابتكار في السينما العربية.



يعتبر إدراج هذه الأعمال ضمن القائمة القصيرة للأوسكار اعترافًا دوليًا بالإبداع السينمائي العربي، ويعزز من فرص صانعي الأفلام في الوصول إلى جمهور عالمي واسع، كما يسلط الضوء على قصص محلية وجوانب إنسانية واجتماعية مهمة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مهرجان البحر الأحمر السينمائي لدعم المواهب الجديدة والمشاركة الفاعلة للأفلام العربية في المحافل الدولية، مؤكدًا دوره كمنصة تجمع بين الإبداع الفني والفرص العالمية للنشر والعرض.