التصعيد مستمر .. الولايات المتحدة ترسل 4 طائرات حربية إلى أجواء فنزويلا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، استنادا إلى بيانات موقع Flightradar24 لمتابعة الملاحة الجوية، بأن الولايات المتحدة أرسلت أربع طائرات حربية إلى الأجواء الفنزويلية يوم الخميس.



تشمل القوة الأمريكية المقاتلة F/A – 18E/F Super Hornet، وطائرتي التشويش الإلكتروني بوينغ EA – 18G Growler، بالإضافة إلى طائرة الاستطلاع التكتيكية البعيدة المدى E – 2D Advanced Hawkeye.



وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ومجموعتها الضاربة من السواحل الفنزويلية، ضمن نطاق يسمح بتوجيه ضربات عسكرية محتملة.



ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار بعرقلة مرور جميع ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، وفي هذا الإطار، ذكر الإعلامي تاكر كارلسون نقلاً عن مشرع أمريكي أن ترامب قد يعلن مساء الأربعاء بالتوقيت الأمريكي عن بدء عملية عسكرية ضد فنزويلا.