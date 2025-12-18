خبير الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية ولا يستجب للنداءات الدولية

أكد الدكتور خليل تفكجي، خبير الشؤون الإسرائيلية، من القدس، أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية، ولا تستجيب للنداءات والمطالبات الدولية الداعية إلى حل الدولتين، موضحًا أن هناك مخططًا إسرائيليًا يعود إلى سبعينيات القرن الماضي يهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تفرض سياسة الأمر الواقع من خلال التأكيد على أن الدولة الفلسطينية غير موجودة فعليًا على الأرض.

وأشار خليل تفكجي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تمتلك في فترات سابقة أدوات وإمكانيات أوسع للتحرك، إلا أن دورها اقتصر في أغلب الأحيان على الإدانة والاستنكار والتوجه إلى مجلس الأمن، دون اتخاذ خطوات أكثر تأثيرًا على مسار الصراع.

وشدد خليل تفكجي، على أن تصريحات عدد من القادة والزعماء الإسرائيليين بشأن نقل سكان الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية إلى الأردن، مؤكدًا أن هذه الطروحات تمثل جريمة حرب وإعلان حرب مباشر على الجانب الأردني، موضحًا أن الأردن يرفض بشكل قاطع هذه المخططات والتصريحات، ويقف في مواجهة الاحتلال.

وتابع: "إسرائيل مستمرة في رفض إقامة الدولة الفلسطينية، ولا تبدي أي تجاوب مع الضغوط أو النداءات الدولية".